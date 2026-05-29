Костадин Стойков се справи с румънец на MAX FIGHT 65

Костадин Стойков записа победа над Александър Бортос в двубой от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив. Боецът на "Бултрас Файт Клуб" победи с технически нокаут във втория рунд.

Офанзивата на Стойков започна от първата секунда на битката. Пресата му принуди Бортос на няколко пъти да се опре с гръб на въжетата и да се отбранява в глуха защита. Българинът пласираше колена и крошета, а в края на рунда стигна и до първия си нокдаун с коляно в носа на румънеца. Бортос се изправи и издържа до гонга.

Във втория рунд обаче след няколко секунди битка се видя, че Бортос получи тежка аркада и реферът на битката реши да сложи край на дуела.

