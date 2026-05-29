  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Трети пореден успех за Васил Христов на MAX FIGHT

Трети пореден успех за Васил Христов на MAX FIGHT

  29 май 2026 | 20:44
Васил Христов надделя над Роберт Бадила с единодушно съдийско решение в кикбокс двубой от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив. И тримата съдии край ринга в зала "Сила" отсъдиха победата за родения в Монтана спортист след три рунда здрава битка.

21-годишният българин започна дуела с умерено темпо, но в средата на рунда вкара няколко мощни крошета и колене в главата и тялото на Бадила, което даде тласък в играта му и той увеличи пресата си.

Възпитаникът на Делян Славов пласира и няколко кика в тялото на опитния румънец, но представителят на северните ни съседи показа издържливост и поносимост към удари и не падна на земята.

Христов смени стратегията и започна да търси хай-кикове и контраатаки в началото на втория рунд. Бадила демонстрира желание да обърне хода на двубоя, но атаките му бяха спирани с безупречни фронт-кикове и прави удари с ръце от страна на боеца на клуб "Warrior".

В третия и финален рунд Бадила даде всичко от себе си, но контраатаките на Христов отново бяха на ниво и републиканският ни шампион по кикбокс "открадна" и тази част в съдийските карти.

