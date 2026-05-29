Успешен дебют за Тихомир Зайков на MAX FIGHT

19-годишният Тихомир Зайков започна с успех в бойната верига MAX FIGHT.

Пловдивчанинът зарадва публиката в зала "Сила" с успех над Светлин Спасов с единодушно съдийско решение. Младият боксьор надделя в четири-рундовата битка с мощни крошета и ъперкъти в тялото на опитния Спасов. Боецът от Стамболийски показа традиционно силна защита и не позволи да бъде пратен в нокдаун, но Зайков бе по-бързия и по-точния боксьор на ринга в Пловдив.

След 12 минути доминация на ринга Зайков бе обявен за победител с 3:0 съдийски гласа в негова полза.

