България с две финалистки в индивидуалното на Европейското във Варна

България с две финалистки и 7 от 8 възможни финала в индивидуалната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна от 27 до 31 май. Стилияна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезалиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой.

Припомняме, че това е квалификация за многобоя, в който се класират първите 20 гимнастички както и квалификация за финалите на уредите. За класиране във финала за многобоя днес се вземаха трите най-високи оценки на всяка гимнастичка. Състезанието е с нов формат, съгласно който във финала за многобоя първите 20 гимнастички утре ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет класирали се, ще намерят място в т.нар. супер финал и само те ще играят с бухалки и с лента.

Останалите гимнастички ще приключат участието си след първата фаза.

Абсолютната европейска шампионка ще бъде определена от десетката в супер финала и ще се вземат и 4-те оценки на всяка гимнастичка.

България ще има 7 финала при индивидуалното в неделя - Стилияна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезалиева ще участва на 3 финала - обръч, топка и лента. Стилияна се класира на финала на обръч с 4-ти резултат, а Ева се класира с осма оценка.

Във финала на топка Стили е най-висока оценка, а Ева е с четвърти по сила резултат, на бухалки също оценката на Стили е най-висока, а само 50 хилядни разделиха Ева от участие на финала.

На лента Стили намери място във финала с пети резултат, а Ева се класира седма на уреда.

В отборната надпревара България е водач във временното класиране, пред тимовете на Италия и Израел. Тук за класирането се сумират резултатите на индивидуалните гимнастички - 8 съчетания плюс двете изигравания на ансамбъла от квалификациите. Така на базата на този общ сбор се определя Отборният европейски шампион.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.

Най-напрегнатите и интересни мигове на това трудно и отговорно състезание предстоят!

Днес са подиум тренировките при ансамблите, където първи на килима ще излязат България.

