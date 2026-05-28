Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство във Варна

Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките заедно с Деа Емилова и Александра Петрова, днес стана шампионка на финала на обръч. Тя изпълни отлично композицията си и съдиите й дадоха най-високата оценка - от 27.100 точки (11.2 трудност, 7.950 изпълнение, 7.950 артистичност).

Втора е Ксения Савинова (Русия) с 26.350 точки, а трета се нареди Флавиа Касано (Италия) с 25.800.

По-късно днес Деа Емилова ще играе на финалите на бухалки и на лента.

Европейското първенство продължава утре с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google