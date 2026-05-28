Министър Керязов: Горд съм, че България стартира Европейското по художествена гимнастика с историческа победа

Като министър на младежта и спорта съм изключително горд, че България стартира Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с историческа победа. Този спорт съчетава грация, трудолюбие, а страната ни има големи традиции в този спорт. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване на шампионата.

Рекорден брой състезателки ще участват в първенството – над 370 гимнастички от 43 държави. Надпреварата на Стария континент за първи път ще се проведе по нов регламент в индивидуалната надпревара при жените, въведен от Европейската гимнастика.

Стилияна Николова поведе след изпълненията с обръч и топка на Европейското

“Страната ни е показала неведнъж, че може да бъде домакин на състезания от най-висок клас. Благодаря на Българската федерация по художествена гимнастика и нейния президент Илиана Раева, както и на всички партньори и доброволци, ангажирани с провеждането на шампионата, за високия професионализъм и усилията в организацията на събитието”, каза още министър Керязов.

При жените България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които се класираха за финалите на обръч и на топка. Николова е водач в класирането за многобоя, а Брезалиева е пета. България е първа и в отборната надпревара. Стиляна и Ева продължават и утре с квалификациите при жените на бухалки и лента.

При ансамблите страната ни ще бъде представена от София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство във Варна

Шампионатът бе открит от президента на Европейската гимнастика Фарид Гаибов. На събитието присъстваха още председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, председателят на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев и кметът на Варна Благомир Коцев.

Тази вечер Сияна Алекова завоюва второ злато за България на европейското първенство във Варна, след като триумфира във финала на обръч при девойките.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google