Стили и Ева продължават със силните си изяви на Европейското във Варна

Стилияна Николова и Ева Брезалиева продължиха отличното си представяне в квалификациите за многобоя и в изпълненията си с бухалки и с лента на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Николова продължава да бъде лидер във временното класиране след втората от общо осемте групи във втория ден на пресявките, валидни за индивидуалния многобой и финалите на уредите при жените. Тя изигра стабилно композицията си с бухалки и с лента и заслужено води в подреждането със сбор от 87.200 точки.

Българката получи за съчетанието си с бухалки оценка от 29.800 точки (13.600 за трудност, 8.100 за изпълнение, 8.150 за артистичност). Така възпитаничката на треньорката Валентина Иванова, която днес празнува своя рожден ден, заема първо място на този уред към момента.

В изпълнението си с лента Николова представи по най-добрия начин новата си композиция и има 28.150 точки (12.100 за трудност, 7.900 за изпълнение, 8.150 за артистичност).

Другата българка Ева Брезалиева също показа класа и засега заема временната втора позиция с актив от 84.800 точки. Изпълнението ѝ с бухалки беше оценено от съдиите с 28.400 точки (12.600 за трудност, 7.850 за изпълнение, 7.950 за артистичност). Треньорският щаб подаде контестация за трудност с уред, която беше отхвърлена и оценката ѝ остана непроменена. Така Брезалиева е с четвърти резултат на този уред към момента.

В квалификациите с лента националката, която се подготвя под ръководството на Бранимира Маркова, получи 27.700 точки (12.400 за трудност, 7.800 за изпълнение, 7.550 за артистичност), което ѝ отрежда временната второ място за финалите на лента.

До края на състезанието остават още шест групи, в които ще стартират грациите на Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След приключването на квалификациите с бухалки и с лента ще стане ясно кои 20 гимнастички ще продължат битката за титлата в индивидуалния многобой в събота и за финалите на тези два уреда. От вчера Стилияна Николова и Ева Брезалиева са финалистки на обръч и на топка.

В отборното класиране засега България също е лидер с 227.850 точки, следвана от Испания с 216.950 точки и Грузия с 190.100 точки.

От 19:00 часа днес са подиум тренировките при ансамблите, където първи на килима ще излязат България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google