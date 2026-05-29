Невяна Владинова: Много сме щастливи от представянето на всички момичета

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова изрази удовлетворението си от представянето на българските гимнастички след края на надпреварата при девойките и силния старт на Стилияна Николова и Ева Брезалиева в квалификациите при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

Стили и Ева продължават със силните си изяви на Европейското във Варна

„Много сме щастливи от представянето на всички момичета. При девойките състезанието вече приключи и мога да кажа, че това е един изключително силен отбор, за който вече се говори в целия свят. И Дея, и Сиана, и Александра имат огромен потенциал, а всички вече виждат качествата им. Две от тях догодина преминават при жените и това също буди сериозен интерес“, заяви Владинова.

Историческа титла за България на Европейското във Варна

Тя подчерта, че титлата в отборната надпревара е исторически успех за българската художествена гимнастика.

„За първи път ставаме отборни шампионки и това ни прави изключително горди. Разбира се, искаше ни се още малко повече във финалите, но най-доброто за тези момичета тепърва предстои. Има още много работа, но това е хубавото - че имат огромен потенциал за развитие“, добави тя.

По отношение на представянето на Стилияна Николова и Ева Брезалиева, Владинова беше категорична, че двете са показали зрялост и увереност.

„Стили и Ева направиха много силна и умна игра. Бяха смели на килима и подходиха изключително разумно. Да, имаше малки пропуски, но те бяха добре преценени. Най-важното е, че България е единствената държава, която класира две гимнастички на финалите на обръч и на топка. Това говори достатъчно за класата на нашите момичета“, коментира бившата националка.

Вицепрезидентът на федерацията допълни, че спокойствието и добрата подготовка са ключът към успешното представяне.

Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство във Варна

„Много е важно гимнастичките да бъдат спокойни. Те тренираха изключително добре и са отлично подготвени. Когато покажат това, което могат, резултатите идват. Отборното класиране също е много ценно, защото в него влиза и ансамбълът“, коментира тя.

Според Владинова подготовката на националките във Варна е преминала по най-добрия възможен начин.

„Лагерите в Спортпалас винаги са били много ползотворни. Това беше правилният ход. След Европейската купа в Баку момичетата от ансамбъла станаха още по-уверени и започнаха да вярват повече в себе си. Вече всички видяхме, че когато играят спокойно, са най-добрите“, добави тя.

Деа Емилова със сребро на бухалки на Европейското във Варна

Тя коментира и организацията на шампионата, която получава отлични оценки от международната гимнастическа общност.

„Всичко протича на много високо ниво. Президентът на Европейската гимнастика също изрази възхищението си от залата, организацията и гостоприемството на България. Варна е прекрасен домакин, атмосферата е страхотна и до момента нямаме никакви сериозни забележки“, каза тя.

Невяна Владинова има положително мнение за новия формат на Европейското първенство.

„Смятам, че форматът е интересен и иновативен. Трябва да се търсят нови неща в нашия спорт, защото състезанията често са много дълги. Публиката иска интрига и иска да гледа най-добрите гимнастички. Важно е да печелим зрители и медийно внимание, а този формат може да помогне точно за това,“ заяви тя.

По думите ѝ интересът към финалите е огромен.

„Залата е напълно разпродадена за финалите. Очакваме страхотна атмосфера и много фенове, които да подкрепят нашите момичета“, завърши Владинова.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google