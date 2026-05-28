Официално откриха Европейското по художествена гимнастика във Варна

Президентът на Европейската гимнастика Фарид Гаибов откри официално Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, приветствайки всичко гости на българки език.

На церемонията присъстваха още Благомир Коцев, кмет на град Варна, Енчо Керязов, министър на младежта и спорта на Република България, Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет, Елисо Бедошвили, президент на Техническия комитет към Европейска гимнастика, Изабел Саваде, супервайзър от Световна гимнастика, Красимир Дунев, президент на българската федерация по гимнастика и Илиана Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика.

Под звуците на представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България с диригент капитан трети ранг Георги Зайранов пълната злата приветства флаговете на страните участнички. Рекордните 43 държави участват тази година на шампионата на Стария континент, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, общо 106 индивидуални гимнастички и 26 ансамбъла.

Президентът на Европейска гимнастика Фарид Гаибов откри състезанието и пожела успех на състезателки, треньорки и съдии.

"Добър вечер Варна, добър вечер България! Благодаря Ви, че отново сте домакини на този красив празник на художествената гимнастика. Иска да изкажа своята благодарност към Илиана Раева и към всички фенове в пълната зала", заяви Гаибов, след което откри първенството.

Приветствие към участниците и гостите на първенството поднесе кметът на Община Варна Благомир Коцев.

"За мен е огромно удоволствие и чест да приветствам всички Вас в нашия град, защото винаги е удоволствие, когато имаме такива чудесни събития като това Европейско първенство по художествена гимнастика. Варна има традиции в този спорт. Несъмнено, ние го доказваме, защото често сме домакини на такива значими спортни събития, което ни радва много и ние винаги ще работим в Общината, за да приличаме все по-вече спортисти", заяви Коцев.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че е горд от спечеления исторически медал за България в първия ден на първенството в отборната надпревара при девойките.

"За мен е удоволствие да бъда тук на официалната церемония по откриването на Европейското първенство. Художествената гимнастика е спорт, който съчетава грация, трудолюбие и висок професионализъм. България има големи традиции в този спорт. И аз, като министър на младежта и спорта на България, съм изключително горд, че България стартира с историческа победа. България е доказала не веднъж, че ще може да бъде домакин на състезание от най-висок клас. И тук е място да благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика и на нейния президент Илиана Раева за перфектната организация. Искам да пожелая на всички състезатели успех, спокойствие и да покажат най-доброто, на което са способни", заяви Керязов.

Официалното откриване завърши със специална програма, подготвена от Здравена Накева и деца от всички клубове по художествена гимнастика от град Варна със специалното участие на студенти от Академичния танцов театър при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" с директор доц. д-р Ивайло Иванов, хореограф: гл. ас. д-р Дилян Галев.

