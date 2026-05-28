Деа Емилова със сребро на бухалки на Европейското във Варна

Деа Емилова завоюва третото отличие за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Тя се нареди втора на бухалки с 26.800 (10.9, 8.000. 7.900). В последния финал на лента националката допусна грешки и остана на предпоследното седмо място с 22.650 (8.8, 6.900, 6.950).
На топка европейска шампионка е Кира Бабкевич (Беларус) с 25.900, на бухалки златото взе Нита Джамагидзе (Грузия) с 26.900 точки, а на лента първа е Яна Зайкина (Русия) с 26.000 точки.
Така при девойките България завършва с три отличия - две златни и едно сребърно.
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава утре с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стилияна Николова и Ева Брезалиева. От 19:00 часа пък ансамблите ще проведат официални подиум тренировки.
Снимка: БФХГ