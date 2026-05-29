  Сеп Къс спечели Кралския етап на тазгодишното Джиро

Сеп Къс спечели Кралския етап на тазгодишното Джиро

  • 29 май 2026 | 19:03
Американецът Сеп Къс от тима на Висма-Лийз а байк спечели 19-ия етап на Обиколката на Италия между Фелтре и Алеге (151 км), определен като кралски заради петте големи изкачвания и финала на надморска височина от 1456 метра.

Това бе 12-а победа за Къс в професионалната колоездене, като той има победи на трите големи обиколки в Европа. Американецът даде време 4:28.33 часа. Това е и пета победа за състезател на Висма-Лийз а байк в Джиро д'Италия тази година.  

Още в началото на етапа еквадорецът Джонатан Нарваес усети силни болки и след консултации с отбора си, бе преценено, че той трябва да се откаже.

В началото на етапа поведе Филипо Гана, като в челната колона имаше и много представителите на тима Лидл-Трек. Малко по-късно откъсване опита австриецът Тобиас Байер от тима на Алпесин Премиер - Тек, но бързо бе застигнат от основната група.

В средата на етапа се оформи друга челна колона, водена от италианеца Джулио Чиконе от тима на Лидл-Трек. Чиконе спечели една от премиите за изкачване в етапа, с което си гарантира и синята фланелка, за която има 45 точки преднина пред лидера в генералното класиране Йонас Вингегор.

Около 14 км преди финала Джулио Чиконе имаше преднина от 58 секунди пред преследвачите си и близо две минути и половина пред групата на розовата фланелка Вингегор. Два километра преди финала Сеп Къс настигна Чиконе и го задмина, като увеличаваше аванса си.

Къс пресече първи финалната линия, втори остана канадецът Дерек Ги от Лидл-Трек на 13 секунди, а Чиконе завърши трети на 36 секунди зад победителя.

В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор с общо време 75:13.16 часа. Той води с малко повече от 4 минути пред австриеца Феликс Гал от Декатлон, а на трето място след днес излезе австралиецът Джай Хиндли от Ред Бул Бора, който е на 5:04 зад лидера.

