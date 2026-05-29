Сеп Къс спечели Кралския етап на тазгодишното Джиро

Американецът Сеп Къс от тима на Висма-Лийз а байк спечели 19-ия етап на Обиколката на Италия между Фелтре и Алеге (151 км), определен като кралски заради петте големи изкачвания и финала на надморска височина от 1456 метра.

🇺🇸 Sepp Kuss (TVL) wins in Alleghe !



🥇 🇺🇸 Sepp Kuss (TVL)

🥈 🇨🇦 Derek Gee (LTK)

🥉 🇮🇹 Giulio Ciccone (LTK)#GirodItalia pic.twitter.com/TZncOovvW1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026

Това бе 12-а победа за Къс в професионалната колоездене, като той има победи на трите големи обиколки в Европа. Американецът даде време 4:28.33 часа. Това е и пета победа за състезател на Висма-Лийз а байк в Джиро д'Италия тази година.

Още в началото на етапа еквадорецът Джонатан Нарваес усети силни болки и след консултации с отбора си, бе преценено, че той трябва да се откаже.

Нарваес отпадна от Джирото, Мание е почти сигурният носител на цикламената фланелка

В началото на етапа поведе Филипо Гана, като в челната колона имаше и много представителите на тима Лидл-Трек. Малко по-късно откъсване опита австриецът Тобиас Байер от тима на Алпесин Премиер - Тек, но бързо бе застигнат от основната група.

𝑪𝒚𝒄𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒔: 𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒄𝒆𝒓𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒖𝒏𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒅 ❤️



𝑩𝒊𝒄𝒊𝒄𝒍𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒆 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒈𝒏𝒂: 𝒖𝒏 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒎𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒄𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒔𝒔𝒐𝒍𝒖𝒃𝒊𝒍𝒆 ❤️



📸 MirrorMedia | LaPresse#GirodItalia | @TurismoVeneto |… pic.twitter.com/44exlDgfhh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026

В средата на етапа се оформи друга челна колона, водена от италианеца Джулио Чиконе от тима на Лидл-Трек. Чиконе спечели една от премиите за изкачване в етапа, с което си гарантира и синята фланелка, за която има 45 точки преднина пред лидера в генералното класиране Йонас Вингегор.

🤬 Fueled by pure anger and probably a few gels, Giulio Ciccone is flying at the front of the race



📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/BMBiRzTv3S — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026

Около 14 км преди финала Джулио Чиконе имаше преднина от 58 секунди пред преследвачите си и близо две минути и половина пред групата на розовата фланелка Вингегор. Два километра преди финала Сеп Къс настигна Чиконе и го задмина, като увеличаваше аванса си.

🔻 Amongst the crowd, Sepp Kuss gets his maiden Giro d'Italia win, and completes the Grand Tour trilogy 👀



🔻 In mezzo alla folla, Sepp Kuss conquista la sua prima vittoria al Giro d'Italia e completa la tripletta dei Grand Tour 👀



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/Uh4vsvp0Rl — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026

Къс пресече първи финалната линия, втори остана канадецът Дерек Ги от Лидл-Трек на 13 секунди, а Чиконе завърши трети на 36 секунди зад победителя.

🩷💛❤️



Last riders to have won on all three Grand Tours.



🇩🇰 Jonas Vingegaard

🇺🇸 Sepp Kuss #GirodItalia pic.twitter.com/wQ1fKHDnmf — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026

В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор с общо време 75:13.16 часа. Той води с малко повече от 4 минути пред австриеца Феликс Гал от Декатлон, а на трето място след днес излезе австралиецът Джай Хиндли от Ред Бул Бора, който е на 5:04 зад лидера.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google