Недоволство и тежки битки за влизане в Югоизточната Трета лига

Утре, 30 май ще се изиграят последните мачове от настоящото първенство на Югоизточната Трета лига. В ход е вече е подготовката за новия сезон на групата – 2026-2027 година. Ясно е, че в него ще участват 18 отбора, а не както досега – 19. Настоящият първенец Несебър се изкачва във Втора професионална лига. Асеновец (Асеновград) и СФК Раковски (Раковски) изпаднаха в областната група на Пловдив. Така без трите тима, Югоизточната Трета лига остава с 16 отбора към момента. Два ще я допълнят. Единият ще е Ботев II (Пловдив). Именно срещу това решение е бурното недоволство на седем клуба – призьори в областните групи на региона. Това са – Дълго поле (с.Дълго поле, област Пловдив), ФК Хасково (Хасково), Крумовград (Крумовград), ФК Сливен (Сливен), ОФК Поморие (Поморие), Спортист (с.Роза, област Ямбол) и ФК Вихър 1965 (Златоград). Въпросните ще играят квалификации за 18-ото място в Югоизточната Трета лига. Жребият вече е хвърлен, ясно е кой срещу кого и кога. Двубоите ще са на неутрален терен, предстои уточняване къде ще се проведат.

Квалификации за влизане в Югоизточна Трета лига

Четвъртфинали – 3 юни, сряда от 18:00 часа:

ФК Сливен (Сливен) – ОФК Поморие (Поморие)

Дълго поле (с.Дълго поле, област Пловдив) – Спортист (с.Роза, област Ямбол)

ФК Хасково (Хасково) – ФК Вихър 1965 (Златоград)

Крумовград (Крумовград) – почива

Полуфинали – 7 юни, неделя от 18:00 часа:

Победител от ФК Сливен (Сливен) / ОФК Поморие (Поморие) срещу Победител от Дълго поле (с.Дълго поле, област Пловдив) / Спортист (с.Роза, област Ямбол)

Победител от ФК Хасково (Хасково) / ФК Вихър 1965 (Златоград) срещу Крумовград (Крумовград)

Финал – 11 юни, четвъртък от 18:00 часа:

Ще играят победителите от полуфиналите

