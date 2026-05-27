Историческа титла за България на Европейското във Варна

  • 27 май 2026 | 19:59
България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-о издание на шампионата.

Отборното състезание за девойки се провежда от 2006 години първоначално на всеки на две години. Тимовете се състоят от две до четири гимнастички. От 2017-а насам отборното е в програмата всяка година. До момента България е имала пет бронзови медала, но сега за първи път е шампион на Стария континент.

Алекова, Петрова и Емилова събраха 102.250 точки, за да триумфират. На второ място е Украйна със 100.550 точки, а на трето Израел с 97.950. В класирането следват Грузия с 97.900, Русия с 96.950, Беларус с 96.550, Германия с 96.250 и други.

Българките, които са дебютантки на такъв форум, изиграха много силно композициите си. Единствено Александра Петрова имаше две изпускания в съчетанието си с топка. Тя излезе първа от трите на килима и беше оценена с 22.950 точки (9.6 трудност, 6.450 изпълнение,  6.900 артистичност), което я лиши от участие на финала.

Деа Емилова игра два уреда и след отлично представяне получи на бухалки 25.850 (10.5 трудност, 7.800 изпълнение, 7.600 артистичност, 0.050 наказание), а на лента беше още по-категорична - 26.800 (10.8, 8.100, 7.900).

Сияна Алекова изигра силно композицията си с обръч и има оценка 26.650 точки (11.1, 7.850, 7.700).

Първите осем гимнастички (по една от държава) се класират за финалите на отделните уреди, а България има три от четири финалистки. Деа Емилова ще спори за отличията на лента с първа по сила оценка от 26.800 точки и с на бухалки с 25.850, което е трети резултат. Алекова влиза сред най-добрите осем на обръч с втора оценка от 26.650 точки.

Утре Европейското първенство продължава с квалификациите на обръч и на топка при жените. Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще играят в поток F от 15:20 до 16:20 часа. Церемонията по откриването е от 18:45 часа, а финалите на отделните уреди при девойките започват от 19:30 часа.

Българските гимнастички: Да играем пред родна публика е уникално

България поведе в отборното при девойките след първите две групи на Европейското

България с 11 състезатели на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Президентът на БФХГ Илиана Раева проведе среща с кмета на Варна Благомир Коцев

Министър Енчо Керязов с обръщение към Нешка Робева по повод юбилея й

Бранимира Маркова: Доволна съм от момичетата, от техните изигравания

