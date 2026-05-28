Министър Енчо Керязов ще открие Световната купа по спортна акробатика в Бургас

  • 28 май 2026 | 17:37
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Церемонията по откриването на престижното състезание е утре (29 май) от 16:30 часа в “Арена Бургас”. В официалното откриване ще участват още президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, президентът на Българската федерация по спортна акробатика Генадий Ганчев, заместник-кметът на Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров, областният управител на Бургас Дико Диков и техническият делегат на Световната купа Бернардо Томас.

В “Арена Бургас” за състезанието е и българска гордост на ръководно ниво в света на спортната акробатика - президентът на Техническия комитет по акробатика към Международната федерация по гимнастика Николина Христова.

Общо 513 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас и съпътстващия международен турнир Burgas International Acro Cup. Състезанията са от 29 до 31 май в “Арена Бургас”. За медалите ще се борят акробати от САЩ, Австралия, Великобритания, Полша, Ирландия, Германия, Украйна, Австрия, Израел, Индия, Унгария, Румъния, а вече под своите знамена, а не като “неутрални атлети”, ще участват и спортистите от Русия и Беларус. Това стана възможно, след като Международната федерация по гимнастика взе решение да вдигне санкциите по време на заседанието на Изпълнителния комитет, проведено на 16 и 17 май 2026 г. в Египет.

Това ще бъде третата Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 г. и шестото издание на Burgas International Acro Cup. Събитието се организира от Българската федерация по спортна акробатика, Община Бургас и клуб по спортна акробатика Черноморец.

