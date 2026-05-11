  3. Младенов и Заков се радват за Левски и ЦСКА, но са притеснени за младите

  • 11 май 2026 | 13:33
Бившите футболисти на Левски и ЦСКА Даниел Младенов и Герасим Заков гостуваха в актуално студио Дерби. Двамата коментираха шампионската титла на сините и финала за Купата на България, в който другата седмица ще играят отборите на ЦСКА и Локомотив Пд. Дани Младенов призна, че в началото повечето фенове на Левски не вярвали на Хулио Веласкес, но в крайна сметка треньорът е взел правилната стратегия, довела до спечелването на 27-та титла.

Заков пък защити действията на Христо Янев и похвали работата му до този момент при червените. Според него обаче финалът с Локомотив Пд ще бъде изключително тежък, а работата на треньорите винаги зависи от резултатите. И Младенов (треньор на Кюстендил), и Заков (спортен директор на Беласица) изразиха притеснението си от поведението на младите български футболисти, но призоваха държавата най-сетне да обърне внимание за футболната материална база.

