Жирона изпадна след равенство с Елче

Приказката за Жирона в Ла Лига приключи. Каталунците стигнаха само до равенство с Елче в последния си мач от сезона. Срещата от 38-ия кръг между двата тима завърши при резултат 1:1, но той не бе добър за домакините, които по този начин се сбогуваха с мястото си в елита.

Елче пръв поведе в резултата в 39-ата минута. Алваро Родригес получи в наказателното поле, обърна се и стреля във вратата за 0:1.

Жирона реагира и успя да изравни в 48-ата минута. Удар от фаул на Азедин Унахи бе спасен от вратаря, но Арнау Мартинес бе на правилната позиция, за да отбележи за 1:1.

Домакините се хвърлиха в атака, но и късметът им обърна гръб в 80-ата минута, когато изстрел на Тома Льомар разтресе напречната греда.

Така срещата остана без победител, като Жирона завършва сезона на предпоследното 19-о място с 41 точки и се сбогува с мястото си в Ла Лига. Елче пък завършва на 15-ото място с 43 точки.

