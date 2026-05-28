  28 май 2026 | 12:33
Интригуваща сделка може да изпрати Джа Морант в Орландо

Лятото може да донесе една от най-интригуващите сделки в НБА - между Мемфис Гризлис и Орландо Меджик, която би изпратила Джа Морант във Флорида.

Според журналиста Еван Сидери подобна сделка би дала на Орландо звездата, която липсва на отбора в битката за по-високи цели на Изток, докато Мемфис ще получи пакет от играчи, осигуряващ повече дълбочина и гъвкавост в състава.

Меджик получават:

Джа Морант

32-ри избор в тазгодишния драфт

Избор от първия кръг за 2030 г.

Гризлис получават:

Джейлън Съгс

Джонатан Айзък

Гога Битадзе

Бъдещето на Морант в Мемфис все по-често се превръща в тема на разговор около лигата. През изминалия сезон гардът отново имаше проблеми с контузии и изигра едва 20 мача, в които записа средно по 19.5 точки и 8.1 асистенции.

Притесненията около здравословното му състояние не са от вчера. Морант не е преминал границата от 50 изиграни мача в нито един от последните три сезона, което неизбежно поражда въпроси дали Мемфис трябва да продължи да гради отбора около него, предвид скандалното му поведение в последните години.

От гледна точка на "Гризлитата", подобен ход би донесъл повече баланс в състава и възможност за преизграждане на целия отбор. Джейлън Съгс би добавил стабилна защита по периметъра, Джонатан Айзък може да осигури универсалност в дефанзивен план, когато е здрав, а Гога Битадзе ще внесе допълнителна дълбочина под коша.

Гошо Методиев

