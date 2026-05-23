Оклахома поведе на Сан Антонио във финала на Запад

Шай Гилджъс-Александър отбеляза 26 точки и направи 12 асистенции, а Оклахома Сити Тъндър победи Сан Антонио Спърс със 123:108, за да поведе с 2:1 във финалите на Западната конференция на НБА.

Джаред Маккейн добави 24 точки, а Джейлин Уилямс 18 за Оклахома Сити. Тъндър бяха без Джейлън Уилямс, който отсъстваше поради болки в лявото подколянно сухожилие.

Резервната скамейка на Оклахома обърна развоя на срещата, а с 15 точки над всички бе Алекс Карузо.

Виктор Уембаняма имаше 24 точки за Сан Антонио. Девин Васел добави 20, а Де'Аарън Фокс имаше 15 в дебюта си в серията.

Тъндър спечелиха две поредни победи, след като Спърс бяха дръпнали с успех с двойно продължение в първия мач. Четвъртият двубой е в неделя.

Сан Антонио поведоха с 15:0, най-дългата серия в началото на мач във финалите на конференцията, откакто започна ерата на играта през 1997 година.

