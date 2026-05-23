Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Оклахома поведе на Сан Антонио във финала на Запад

Оклахома поведе на Сан Антонио във финала на Запад

  • 23 май 2026 | 11:52
  • 325
  • 0
Оклахома поведе на Сан Антонио във финала на Запад

Шай Гилджъс-Александър отбеляза 26 точки и направи 12 асистенции, а Оклахома Сити Тъндър победи Сан Антонио Спърс със 123:108, за да поведе с 2:1 във финалите на Западната конференция на НБА.

Джаред Маккейн добави 24 точки, а Джейлин Уилямс 18 за Оклахома Сити. Тъндър бяха без Джейлън Уилямс, който отсъстваше поради болки в лявото подколянно сухожилие.

Резервната скамейка на Оклахома обърна развоя на срещата, а с 15 точки над всички бе Алекс Карузо.

Виктор Уембаняма имаше 24 точки за Сан Антонио. Девин Васел добави 20, а Де'Аарън Фокс имаше 15 в дебюта си в серията.

Тъндър спечелиха две поредни победи, след като Спърс бяха дръпнали с успех с двойно продължение в първия мач. Четвъртият двубой е в неделя.

Сан Антонио поведоха с 15:0, най-дългата серия в началото на мач във финалите на конференцията, откакто започна ерата на играта през 1997 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Педро Мартинес: Бяхме много под нивото си

Педро Мартинес: Бяхме много под нивото си

  • 23 май 2026 | 03:08
  • 1192
  • 0
Скариоло: Ще се справим и без Гаруба

Скариоло: Ще се справим и без Гаруба

  • 23 май 2026 | 02:47
  • 1100
  • 0
Гард на Реал Мадрид: Чака ни мач с много враждебна публика, Олимпиакос има MVP Везенков, но ние не се страхуваме

Гард на Реал Мадрид: Чака ни мач с много враждебна публика, Олимпиакос има MVP Везенков, но ние не се страхуваме

  • 23 май 2026 | 00:03
  • 5861
  • 0
Марио Хезоня: Олимпиакос е най-добрият отбор този сезон, огромен мач в неделя

Марио Хезоня: Олимпиакос е най-добрият отбор този сезон, огромен мач в неделя

  • 22 май 2026 | 23:57
  • 1066
  • 0
Факундо Кампацо: Срещу Олимпиакос трябва да сме фокусирани през всичките 40 минути

Факундо Кампацо: Срещу Олимпиакос трябва да сме фокусирани през всичките 40 минути

  • 22 май 2026 | 23:39
  • 663
  • 0
Бившият съотборник на Везенков в НБА Трейл Лайлс: Можем да вкарваме през всяка защита

Бившият съотборник на Везенков в НБА Трейл Лайлс: Можем да вкарваме през всяка защита

  • 22 май 2026 | 23:31
  • 1517
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 23046
  • 15
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 11186
  • 6
Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

  • 23 май 2026 | 09:40
  • 6671
  • 16
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 9921
  • 0
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 16242
  • 31
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 5265
  • 7