Разкриха основния приоритет на Лейкърс за лятото и кои звезди "дебнат"

След отпадането във втория кръг на плейофите, се очаква Лос Анджелис Лейкърс да направят промени в състава си през междусезонната пауза.

В баскетболните среди се носят слухове, че "Езерняците" може да проучат възможности за мащабни сделки, включващи звезди като Донован Мичъл, Янис Адетокунбо и Джейлън Браун.

Въпреки това, според Шон Дийвни от Heavy.com, по-широко разпространеното мнение в лигата е, че отборът по-скоро ще запази повечето от основните си ротационни играчи.

Най-голямата неизвестна остава ЛеБрон Джеймс, докато се очаква Остин Рийвс също да остане в отбора.

Руи Хачимура може да се завърне, ако не получи значителна оферта от друг клуб.

Бъдещето на Маркъс Смарт и Люк Кенард се смята за несигурно и зависи от пазарната им стойност. От друга страна, Брони Джеймс, Джаксън Хейс и евентуално Диандре Ейтън се считат за сигурни за новия сезон, при условие че Ейтън не се откаже от договора си.

Въпреки това, една основна нужда в състава изпъква над всички останали.

„Те ще намерят висок играч, мисля, че това е тяхната червена линия“, споделя източник пред Дийвни. „Това вероятно ще бъде голямата промяна там, това е нещото, за което говорят през последните няколко години. Лейкърс имат големи надежди за лятото“, пише Дийвни и добавя: „Но реалистично погледнато, както отбелязва един ръководител, "Трябва да вземеш това, което пазарът ти предлага". Мисля, че те разбират, че имат добър отбор, просто им трябва човек, който може да бъде звезда в ролята си на център“.

В момента Лейкърс разполагат с няколко актива за размяна, включително изборите си от първия кръг на драфта през 2031 и 2033 г., както и 25-ия избор в драфта на НБА през 2026 г.

Калифорнийци завършиха като четвърти поставен отбор в Западната конференция през редовния сезон 2025/26 г.

