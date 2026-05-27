  Bulgaria поведе в отборното при девойките след първите две групи на Европейското

България поведе в отборното при девойките след първите две групи на Европейското

  • 27 май 2026 | 15:34
Тимът на България поведе в отборното класиране при девойките след първите две групи от общо четири на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова събраха 102.250 точки, след група А и група В. На второ място е Украйна със 100.550 точки, а на трето Испания с 94.050.

До края на състезанието има още два потока, в които са силните състави на Русия, Израел, Беларус, Италия и други. Надпреварата ще приключи около 20:00 часа.

Българките, които са дебютантки на такъв форум, изиграха много силно композициите си. Единствено Александра Петрова имаше две изпускания в съчетанието си с топка. Тя излезе първа от трите на килима и беше оценена с 22.950 точки (9.6 трудност, 6.450 изпълнение,  6.900 артистичност), заемайки шеста позиция на топка до момента. Само първите осем се класират за финалите на съответния уред и е малко вероятно тя да бъде сред финалистките утре.

Деа Емилова игра два уреда и след отлично представяне получи най-високите оценки до момента. На бухалки тя има 25.850 (10.5 трудност, 7.800 изпълнение, 7.600 артистичност, 0.050 наказание), а на лента беше още по-категорична - 26.800 (10.8, 8.100, 7.900).

Сияна Алекова изигра силно композицията си с обръч и също има първа по сила оценка 26.650 точки (11.1, 7.850, 7.700).

От 15:30 започва група С, а в края на вечерта ще бъдат раздадени и първите медали на шампионата при девойките отборно.

