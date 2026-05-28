Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Старши треньорът на девойките: Децата направиха възможно най-доброто

Старши треньорът на девойките: Децата направиха възможно най-доброто

  • 28 май 2026 | 02:47
  • 203
  • 0
Старши треньорът на девойките: Децата направиха възможно най-доброто

Старши треньорът на националния отбор индивидуално девойки Кристина Илиева е щастлива от спечелената отборна титла от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. За страната ни това е първо златно отличие в историята в тази дисциплина. Илиева има две световни титли с ансамбъла на България за девойки през 2023 и 2025 година, след което стана наставник на националния отбор индивидуално жени.

Историческа титла за България на Европейското във Варна
Историческа титла за България на Европейското във Варна

"Моето усещане и на целия екип е, че сме много щастливи и доволни от днешния ден и много благодарни за това, което ни се случва. Искам да благодаря и на момичетата и на целия екип, който работи с тях, и на Българската федерация за това, че винаги са ни подкрепяли и всичко, каквото е необходимо, се е правило за нас.

Според мен да играеш едно съчетание е по-трудно, отколкото да играеш повече. Децата много тренираха и съчетанията си ги могат, дори без да се загряват, така че, мисля, че бяха спокойни и направиха възможно най-доброто, което могат. При Александра имаше грешки, това е дебют на голямо състезание, тя направи много силен сезон и всички сме доволни и от нея, и от останалите момичета и се надявам занапред да бъде още по-добре.

Ами нямам най-специална титла, всяка е различна, защото сме преминавали през много различни трудности, до това Европейско също стигнахме трудно, всяко момиче премина през наистина тежки моменти и до последно давахме всичко от себе си, както и утре ще направим. Вярвам, че утре ще са супер!", завърши треньорката.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Историческа титла за България на Европейското във Варна

Историческа титла за България на Европейското във Варна

  • 27 май 2026 | 19:59
  • 11840
  • 3
Българските гимнастички: Да играем пред родна публика е уникално

Българските гимнастички: Да играем пред родна публика е уникално

  • 27 май 2026 | 15:57
  • 942
  • 0
България поведе в отборното при девойките след първите две групи на Европейското

България поведе в отборното при девойките след първите две групи на Европейското

  • 27 май 2026 | 15:34
  • 728
  • 0
България с 11 състезатели на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

България с 11 състезатели на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

  • 27 май 2026 | 12:11
  • 894
  • 0
Президентът на БФХГ Илиана Раева проведе среща с кмета на Варна Благомир Коцев

Президентът на БФХГ Илиана Раева проведе среща с кмета на Варна Благомир Коцев

  • 26 май 2026 | 20:51
  • 14556
  • 4
Министър Енчо Керязов с обръщение към Нешка Робева по повод юбилея й

Министър Енчо Керязов с обръщение към Нешка Робева по повод юбилея й

  • 26 май 2026 | 17:05
  • 1552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 16399
  • 104
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 14888
  • 27
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 22499
  • 82
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 43291
  • 142
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 36767
  • 309
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 14664
  • 44