Старши треньорът на девойките: Децата направиха възможно най-доброто

Старши треньорът на националния отбор индивидуално девойки Кристина Илиева е щастлива от спечелената отборна титла от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. За страната ни това е първо златно отличие в историята в тази дисциплина. Илиева има две световни титли с ансамбъла на България за девойки през 2023 и 2025 година, след което стана наставник на националния отбор индивидуално жени.

Историческа титла за България на Европейското във Варна

"Моето усещане и на целия екип е, че сме много щастливи и доволни от днешния ден и много благодарни за това, което ни се случва. Искам да благодаря и на момичетата и на целия екип, който работи с тях, и на Българската федерация за това, че винаги са ни подкрепяли и всичко, каквото е необходимо, се е правило за нас.

Според мен да играеш едно съчетание е по-трудно, отколкото да играеш повече. Децата много тренираха и съчетанията си ги могат, дори без да се загряват, така че, мисля, че бяха спокойни и направиха възможно най-доброто, което могат. При Александра имаше грешки, това е дебют на голямо състезание, тя направи много силен сезон и всички сме доволни и от нея, и от останалите момичета и се надявам занапред да бъде още по-добре.

Ами нямам най-специална титла, всяка е различна, защото сме преминавали през много различни трудности, до това Европейско също стигнахме трудно, всяко момиче премина през наистина тежки моменти и до последно давахме всичко от себе си, както и утре ще направим. Вярвам, че утре ще са супер!", завърши треньорката.