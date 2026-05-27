Българските гимнастички: Да играем пред родна публика е уникално

Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова заявиха, че да доволни от представянето си в първия ден на Европейското първенство по художествена гимнастика, което за тях е и дебют на европейска сцена.

Състезателките признаха, че атмосферата и подкрепата на публиката са направили преживяването още по-емоционално и незабравимо.

България поведе в отборното при девойките след първите две групи на Европейското

„Усещането е много различно. Пред родна публика е много вълнуващо. На мен лично много ми хареса“, каза Александра Петрова след края на изпълненията в техния поток.

Въпреки напрежението, те демонстрираха увереност и силна игра.

„Надяваме се утре да покажем още по-добри изпълнения. Беше уникално преживяване“, допълни Сияна Алекова.

Деа Емилова подчерта и голямата отговорност върху себе си, след като именно на нея беше гласувано доверието да изиграе две съчетания - на бухалки и лента.

„Да играеш на два уреда е наистина много отговорно, но получихме страхотни оценки и сме щастливи от представянето си“, заяви тя.

Гимнастичките признаха, че спортът винаги носи напрежение и непредвидими моменти, но този път са успели да овладеят емоциите си.

„Аз лично знам кога се притеснявам, а сега нямах никакво притеснение. Обичам да има публика, обичам да ми ръкопляскат. Това ме мотивира“, каза Александра Петрова.

Отборът се е подготвял целенасочено за това състезание, въпреки сериозната конкуренция и многото силни съперници.

„Гледаме нашата работа - да изиграем съчетанията си по най-добрия начин. Каквото е писано, това ще стане“, коментираха още гимнастичките по повод битката за първото място.

Въпреки доброто представяне, грациите остават концентрирани върху предстоящите финали.

„Днес е за днес. Всеки нов ден започваш отначало и не мислиш какво е било вчера. Опитваш се всичко да бъде по най-добрия начин“, заяви Емилова.

