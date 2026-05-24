Италиано за бъдещето си в Болоня: Ще си направим изводите

Винченцо Италиано намекна, че бъдещето му в Болоня далеч не е сигурно след равенството 3:3 с Интер. Специалистът сподели, че тепърва предстоят разговори с ръководството на фона на слуховете, че е възможно да поеме някой измежду грандовете Наполи и Милан. Иначе вчера вечерта „рособлу“ завършиха сезона с хаотичен трилър срещу носителите на Скудетото и Купата на Италия Интер, след като пропиляха преднина от 3:1 в края на мача. Въпреки това ситуацията им в класирането вече беше ясна, като отборът не успя да се класира за европейските турнири, макар да достигна до четвъртфиналите в Лига Европа срещу Астън Вила. След последния съдийски сигнал Италиано първо накара играчите си да поздравят феновете, а след това отиде сам пред трибуната „Курва“, за да им помаха, което засили спекулациите, че ще напусне „Стадио Дал'Ара“.

„Завършихме този сезон много добре, без загуба в последните четири мача. Не успяхме да постигнем спортното чудо и да заемем седмото място, но все пак съм щастлив, защото пред нас има много силни отбори. Феновете осъзнаха, че това беше дълъг, изтощителен и вълнуващ сезон. Понякога грешахме, но имахме и някои наистина силни моменти“, заяви Италиано след края на сблъсъка.

Vincenzo Italiano hinted his Bologna future is far from certain after a 3-3 draw with Inter and rumours linking him with Napoli and Milan. ‘I will meet with the club and we’ll draw our conclusions.’#Bologna #SerieA #BolognaInter #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/vpmXegP7oM — Football Italia (@footballitalia) May 23, 2026

Слуховете твърдят, че Италиано е готов за значителна стъпка напред в кариерата си, като е смятан за алтернатива на Макс Алегри в Милан и Антонио Конте в Наполи.

„Не за първи път ме питат за бъдещето ми и това започва да създава известно ненужно напрежение. Ще се срещна с клуба, нямаме европейски турнири, за които да планираме, така че трябва да разберем какво искаме да правим. И тогава ще си направим изводите. Имахме моменти с тези фенове, които никога не могат да бъдат заличени, дори и от няколко негативни ситуации. Купата на Италия, която спечелихме заедно, ще остане във витрината с трофеи. Това бяха две невероятни години, в които пътувахме из Европа. Смятаме, че постигнахме нещо изключително, а сега е важно да планираме внимателно, защото тези хора искат и заслужават да виждат един велик Болоня. Тази атмосфера трябва да бъде запазена и нещата да се правят както трябва. Защото в тази лига има много силни отбори, но и други могат да се намесят и да имат своята дума. Този някой може да бъде Болоня“, коментира треньорът.