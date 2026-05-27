Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Евролигата глоби Олимпиакос заради атмосферата на финала

Евролигата глоби Олимпиакос заради атмосферата на финала

  • 27 май 2026 | 17:07
  • 404
  • 0

Олимпиакос беше санкциониран с глоба от 8000 евро от Евролигата, след като фенове запалиха факли по време на финала на турнира за 2026 г. срещу Реал Мадрид.

Атмосферата в "Телеком Център Атина" беше една от основните теми на разговор около финала, като над 18 000 привърженици на Олимпиакос присъстваха на решителния сблъсък за титлата.

Феновете на Олимпиакос създадоха изключително шумна и напрегната обстановка по време на целия мач, в който гръцкият гранд постигна победа с 92:85 над Реал Мадрид и спечели трофея в Евролигата.

Тази титла е четвърта в историята на Олимпиакос след предишните триумфи през 1997, 2012 и 2013 година. С нея клубът се завръща на върха на европейския баскетбол за първи път от повече от десетилетие.

Като шампион на Евролигата, Олимпиакос ще получи 2,4 милиона евро от наградния фонд, докато финалистът Реал Мадрид ще вземе 2,1 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Звезда на Реал Мадрид се цели в завръщане в НБА, Фенербахче и Апоел също го искат

Звезда на Реал Мадрид се цели в завръщане в НБА, Фенербахче и Апоел също го искат

  • 27 май 2026 | 14:49
  • 576
  • 1
Каунас, Валенсия и Белград са основни кандидати за домакинство на Финалната четворка на Евролигата

Каунас, Валенсия и Белград са основни кандидати за домакинство на Финалната четворка на Евролигата

  • 26 май 2026 | 18:37
  • 1893
  • 1
Една легенда се завръща, макар и в различна роля

Една легенда се завръща, макар и в различна роля

  • 26 май 2026 | 16:55
  • 1923
  • 0
Луди сцени в Атина! Босът на Олимпиакос стигна до бой, отнесе тупаник

Луди сцени в Атина! Босът на Олимпиакос стигна до бой, отнесе тупаник

  • 26 май 2026 | 16:38
  • 6038
  • 2
Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

  • 26 май 2026 | 15:42
  • 1467
  • 0
Валанчунас за потенциално завръщане в Европа: Имаше разговори с Жалгирис и още два отбора, последната дума е на Денвър

Валанчунас за потенциално завръщане в Европа: Имаше разговори с Жалгирис и още два отбора, последната дума е на Денвър

  • 26 май 2026 | 15:25
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 23001
  • 56
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 25849
  • 199
"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

  • 27 май 2026 | 18:15
  • 562
  • 0
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 8511
  • 18
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 27399
  • 119
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 29761
  • 21