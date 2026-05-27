Евролигата глоби Олимпиакос заради атмосферата на финала

Олимпиакос беше санкциониран с глоба от 8000 евро от Евролигата, след като фенове запалиха факли по време на финала на турнира за 2026 г. срещу Реал Мадрид.

Атмосферата в "Телеком Център Атина" беше една от основните теми на разговор около финала, като над 18 000 привърженици на Олимпиакос присъстваха на решителния сблъсък за титлата.

Феновете на Олимпиакос създадоха изключително шумна и напрегната обстановка по време на целия мач, в който гръцкият гранд постигна победа с 92:85 над Реал Мадрид и спечели трофея в Евролигата.

Тази титла е четвърта в историята на Олимпиакос след предишните триумфи през 1997, 2012 и 2013 година. С нея клубът се завръща на върха на европейския баскетбол за първи път от повече от десетилетие.

Като шампион на Евролигата, Олимпиакос ще получи 2,4 милиона евро от наградния фонд, докато финалистът Реал Мадрид ще вземе 2,1 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Imago