Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

Крилото на Олимпиакос Тайсън Уорд може да се похвали след триумфа в Евролигата в неделя с впечатляващ хеттрик от евротрофеи, постигнати само в рамките на три години.

Уорд се присъедини към гранда от Пирея през лятото на 2025 година, а преди да стане съотборник на Александър Везенков носеше екипите на Вюрцбург, Телеком Баскетс Бон и Париж.

Именно с Бон американецът печели баскетболната Шампионска лига през сезон 2022/23. Година по-късно Уорд триумфира и в Еврокъп с Париж.

В неделя Уорд се включи от пейката при драматичната победа на Олимпиакос с 92:85 над Реал Мадрид на финала Евролигата в Атина.

