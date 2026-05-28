Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

Световната шампионка в скока на дължина при девойките от 2022 г. и Атлетка №1 на България за 2025 г. Пламена Миткова разкри част от своята тренировъчна дейност и говори за решението да се раздели с първия си треньор Ивайло Русенов от началото на този сезон и да премине под ръководството на Атанас Атанасов. Под ръководството на Русенов Миткова стана многократна шампионка на България в скока на дължина и в тройния, спечели сребро на Европейското първенство за девойки под 20 години в Йерусалим през 2023 г., стигна до личен рекорд от 6.97 м, участва на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., а миналата година завърши четвърта на Световното в зала в Нандзин, където се контузи.

На Националния шампионат в зала тази зима Миткова отново получи контузия и се наложи да остане обездвижена с ботуш за три седмици, а след това да продължи своето възстановяване. В своя Youtube канал пловдивчанката говори откровено защо е решила да направи промяна и колко трудно е било за нея това решение, разказа и за завършилия си лагер в Анталия, както и за това кога евентуално ще може да започне да скача отново.

“Хората са видели, че зимният ми сезон не мина много добре. Така е трябвало да стане - нещо явно е било сбъркано в работата, или в мен. Не искам да обвинявам хора, но не искам да обвинявам и себе си, защото аз много тренирах за този сезон. Аз винаги съм тренирала много, може и това да е било грешката. Но вече е минало, свършило е”, разказа Миткова.

Тя сподели също така, че е имала колебания дали изобщо трябва да отиде на лагера в Анталия: “Преди да дойда на този лагер, мислех, че няма смисъл, тъй като няма да мога да тренирам пълноценно и на 100 процента. И се питах какво ще правя тук. Но нямаше как да го откажа този лагер, щях да изгубя и пари. В крайна сметка реших, че може да ми се отрази добре да дойда тук. Преди лагера възприех нещата по друг начин - че ще дойда тук и ще се възстановя от контузията си. Ще се отдалеча малко от Пловдив и от всички неща, които се случиха покрай контузията си.”

Миткова призна пред своите последователи, че решението си да смени треньора си е било много трудно за нея: “Смених треньора си - смятам, че това не е някаква тема табу и е нещо нормално. Много хора предприемат такива действия и на други места. Като не ти върви работата с един човек, сменяш човека. Трудно ми е да говоря за това. За мен беше много трудно да взема това решение. Аз съм много благодарна на първия ми треньор за всичко, което е направил за мен и всичко, което сме постигнали заедно. Но прецених, че имам нужда от нещо ново, нещо да се промени и предприех действия. Тепърва предстои да видим какво ще се случи, как ще ми повлияе новият метод на тренировки и как ще се възстановя от контузията си.”

Тя разказа и за контузията и момента на възстановяването, който също е бил доста труден за нея: “Това беше първата ми сериозна контузия, която да ме извади за толкова време от движение. Това много ми повлия психически. Три седмици да съм обездвижена, изолирана, затворена. По цял ден седях у нас и по едно време не ми се правеше абсолютно нищо - не ми се тренираше, не ми се учеше, не ми се правеше абсолютно нищо, не ми си излизаше навън, след като знам, че не мога да ходя. Трябваше да се придвижвам с патерици и ми беше много трудно. Като минаха първите две седмици в неправене на нищо, започнах вкъщи да правя коремни преси и други неща, които не включват крака ми. Опитвах се да правя някакви неща, но просто нямах желание.”

Какви са последните новини около контузията, след като Миткова свали ботуша на 25 март?

“След лагера в Турция отидох на доктор да видя какво се случва с крака ми и докторът ми каза, че всичко е топ и вече мога да започна да тренирам. Аз му казах, че изпитвам лека болка и дискомфорт и се оказа, че някакви мастни тъкани са се слепили и трябва да си го мачкам и ми мина. Последните две седмици започнах да подскачам и да правя леки крачкови. Започвам лека-полека да влизам във форма и се надявам средата на юни или поне края на юни да започна да скачам вече.”