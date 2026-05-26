Фурлани разкри колко сериозна е контузията му

Световният шампион в скока на дължина в зала и на открито за миналата година и втори от планетарния форум в Торун тази зима Матия Фурлани разкри за феновете си колко сериозна е контузията, която получи на Диамантената лига в Сямън в събота. Италианецът се приземи много лошо при четвъртия си опит и беше изведен от стадиона с линейка, след като се хвана за дясното задно бедро.

“За щастие, след първоначалните резултати от тестовете, изглежда нищо сериозно не се случва, но ще ви кажа истината: никога не съм се чувствал толкова уплашен, колкото вчера. Състезанието не започна много добре технически, но бях в добра форма, дотолкова, че преди неочакваното събитие бях скочил 8.28 на третия си скок и 8.13 на втория, оставяйки 27+ сантиметра на пистата. Усетих “тласъка“ във въздуха и оттам имах много силна реакция; пред мен проблесна всичко, за което бях работил през последните месеци, ако не проблем, който можеше да ме съпътства през цялата ми кариера, и страхът да не видя как всичко, което бях изградил досега, ми е отнето и че няма да мога да преследвам мечтите и целите си. Но когато работиш с максимални физически усилия, всичко е непредсказуемо. Сега е моментът да поддържам духа си висок и да остана във форма, за да мога да се върна на пистата здрав и да продължа останалата част от сезона във върхова физическа форма, винаги стремейки се към дългосрочен успех”, написа Фурлани в Инстаграм.

Италианецът трябваше да участва на Диамантената лига в Рим на 4 юни, но по всяка вероятност ще пропусне надпреварата пред родна публика, за да се възстанови напълно за по-важните състезания през сезона, сред които и Европейското в Бирмингам през август. Българският рекордьор Божидар Саръбоюков е сред заявените за участие в италианската столица следващата седмица.

Снимки: Gettyimages