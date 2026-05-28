Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис стана едва вторият атлет в историята, на когото е кръстен специален детски билет за голямо лекоатлетическо събитие във Великобритания. С цел да вдъхнови повече млади хора да посетят шампионата, от сряда, 27 май се пуска в продажба нов “Билет Мондо“ на цена от едва 6.31 британски лири. Цената съответства на височината на настоящия му световен рекорд. Билетът е за деветата сесия на 14 август (петък), когато шведската суперзвезда ще участва в своята квалификация.

Този билет предлага на младите фенове възможността да наблюдават на живо трикратния европейски и двукратен олимпийски шампион на най-ниската предлагана досега цена. Дуплантис ще се опита да влезе в историята на единствения голям шампионат, на който все още не е поставял световен рекорд.

Петнадесет пъти световен рекордьор

Дуплантис е подобрявал световния рекорд 15 пъти от 2020 г. насам, като последното му постижение е впечатляващите 6.31 метра на турнира Mondo Classic през март 2026 г. Именно на този рекорд е кръстен и “Билет Мондо“. Ако той подобри собственото си постижение отново на Диамантената лига в Лондон, цената на билета ще се увеличи в съответствие с новия му успех.

“Да поставиш световен рекорд пред всякаква публика е специално, но означава още повече, знаейки, че младите фенове и семействата могат да изживеят овчарския скок, а дори и нов рекорд, на специална цена, равна на световния рекорд“, заяви Дуплантис.

“6.31 метра е важен етап, с който се гордея, и съм развълнуван да го отпразнувам с феновете. Надявам се да видя млади привърженици от Бирмингам, от цяла Великобритания и Европа по трибуните.“

С нововъведения “Билет Мондо“ и възможността четиричленно семейство да присъства на събитието само за 33 лири, Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 се очертава като едно от най-подходящите за семейства големи първенства. Фенове от цяла Великобритания, Европа и света се очаква да се съберат на емблематичния стадион “Александър“ от 10 до 16 август.

Чери Александър, директор на шампионата Бирмингам 2026, коментира: “Рекордите на Мондо говорят сами за себе си. Това, че трикратен европейски, олимпийски, световен и шампион от Диамантената лига е лице на билетна оферта, добавя истинско вълнение към това, което вече се оформя като изключително семейно първенство. Това е първото Европейско първенство по лека атлетика, провеждано някога във Великобритания. Нямаме търпение да го видим да блести в Бирмингам.“

“С фенове от над 40 държави, които вече са си осигурили места, Бирмингам 2026 е едно от най-горещите събития в атлетиката тази година и фантастичен шанс за младите фенове да видят Мондо отблизо“, добави тя.

Други акценти в петъчната сутрешна сесия, освен квалификацията на овчарския скок, включват първи кръг на 1500 метра за мъже, щафетите 4х400 метра за мъже и жени, както и дисциплините от седмобоя за жени – 100 метра с препятствия, скок на височина и други.