Над 350 деца се включиха в лекоатлетически турнир в Перник

Над 350 деца се включиха в деветото издание на лекоатлетическия турнир „Trelleborg и децата на Перник“, който се провежда на стадион „Металург“ под мотото „Бягай с усмивка“.

Гости на състезанието са секретарят на Община Перник Иво Симеонов, представителите на Българската федерация по лека атлетика Велина Цекова и Румен Рангелов, ръководителят на Административен център „Изток“ Бетина Ванкова, както и представители на компанията – генерален спонсор на проявата: Мартин Неделчев, Мирела Димитрова и генералният директор Валери Шекерджиев.

Секретарят на администрацията в Перник Иво Симеонов поздрави участниците, пожела им успех и припомни защо леката атлетика е наричана „царицата“ на спортовете.

„Наричат я „царицата“ на спортовете не само защото нейните дисциплини са поставили началото на древногръцките олимпийски игри, а и защото всеки спорт черпи своите движения от леката атлетика. Затова тя е не само „царицата“, но и „майката“ на спортовете“, каза още Симеонов.

Целта на инициативата е децата да обикнат бягането като начин за забавление. По традиция стартовете започнаха с най-малките – децата от детските градини. След това дистанциите са разпределени според възрастовите групи до момичета и момчета от 7. клас – съответно 600 м и 800 м. В турнира е предвиден и старт за деца с увреждания.