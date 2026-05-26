Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тежък инцидент: Олимпиец падна от над 5 метра извън дюшека при овчарски скок

Тежък инцидент: Олимпиец падна от над 5 метра извън дюшека при овчарски скок

  • 26 май 2026 | 18:58
  • 726
  • 0
Тежък инцидент: Олимпиец падна от над 5 метра извън дюшека при овчарски скок

Германският атлет Торбен Блех претърпя тежък инцидент по време на състезание по овчарски скок в Бад Бергцаберн, който за щастие се размина без по-сериозни последствия. 31-годишният спортист се приземи извън предпазния дюшек от височина над пет метра, което доведе до тежка контузия и край на сезона за него. Видео от болезнения опит беше публикувано от самия Блех в неговия профил в Инстаграм.

“Предстоят тежки времена. Сериозна контузия и край на сезона – повече информация ще последва в следващите дни“, написа атлетът към клипа. На кадрите се вижда как той пада до дюшека по време на първия си опит на височина 5.45 метра.

“Лявото ми коляно е много сериозно наранено. Точната диагноза все още не е потвърдена, ще я обявя в Инстаграм през следващата седмица“, добави многократният шампион на Германия в зала.

Главата му не е пострадала при падането, което е от най-радостните за него новини. “Приземих се с подбедрицата на асфалта, а горната част на тялото ми до кръста беше върху дюшека. Слава богу, нищо не се случи с главата ми“, коментира по-късно Блех пред вестник “Зигенер Цайтунг“.

Самият атлет е озадачен от случилото се: “Не мога да обясня технически как се стигна дотук. За седем години това ми се случва за първи път.“

Участникът на световни първенства и олимпийски игри получи огромна подкрепа от свои колеги, които му пожелаха бързо възстановяване. Сред тях беше и легендата в десетобоя Франк Буземан.

Контузията със сигурност ще попречи на Блех да участва на Eвропейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август. В момента обаче най-важното за него е да се възстанови напълно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Добро представяне на български атлети в Брюксел

Добро представяне на български атлети в Брюксел

  • 26 май 2026 | 15:14
  • 563
  • 0
Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

  • 26 май 2026 | 14:18
  • 341
  • 0
Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

  • 26 май 2026 | 13:35
  • 1257
  • 0
Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

  • 26 май 2026 | 13:23
  • 310
  • 0
Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

  • 26 май 2026 | 13:11
  • 478
  • 2
Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

  • 25 май 2026 | 11:53
  • 724
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 23754
  • 81
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 26380
  • 74
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 7139
  • 8
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 270
  • 0
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 38065
  • 193
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 35179
  • 133