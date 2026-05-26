Тежък инцидент: Олимпиец падна от над 5 метра извън дюшека при овчарски скок

Германският атлет Торбен Блех претърпя тежък инцидент по време на състезание по овчарски скок в Бад Бергцаберн, който за щастие се размина без по-сериозни последствия. 31-годишният спортист се приземи извън предпазния дюшек от височина над пет метра, което доведе до тежка контузия и край на сезона за него. Видео от болезнения опит беше публикувано от самия Блех в неговия профил в Инстаграм.

“Предстоят тежки времена. Сериозна контузия и край на сезона – повече информация ще последва в следващите дни“, написа атлетът към клипа. На кадрите се вижда как той пада до дюшека по време на първия си опит на височина 5.45 метра.

“Лявото ми коляно е много сериозно наранено. Точната диагноза все още не е потвърдена, ще я обявя в Инстаграм през следващата седмица“, добави многократният шампион на Германия в зала.

Главата му не е пострадала при падането, което е от най-радостните за него новини. “Приземих се с подбедрицата на асфалта, а горната част на тялото ми до кръста беше върху дюшека. Слава богу, нищо не се случи с главата ми“, коментира по-късно Блех пред вестник “Зигенер Цайтунг“.

Самият атлет е озадачен от случилото се: “Не мога да обясня технически как се стигна дотук. За седем години това ми се случва за първи път.“

Участникът на световни първенства и олимпийски игри получи огромна подкрепа от свои колеги, които му пожелаха бързо възстановяване. Сред тях беше и легендата в десетобоя Франк Буземан.

Контузията със сигурност ще попречи на Блех да участва на Eвропейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август. В момента обаче най-важното за него е да се възстанови напълно.

