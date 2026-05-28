Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

Скокът на дължина при мъжете в последните години набира сериозна популярност, а конкуренцията е доста силна. Сред големите звезди в сектора е и българската надежда Божидар Саръбоюков, който миналата година стана европейски шампион в зала, а тази зима спечели бронз на Световното под покрив в Торун.

Но нови имена в сектора се появяват постоянно. Атлетът от Зимбабве Тафадзва Чикомба разбуни духовете, след като постигна 8.75 м (+3.2 м/сек) на колежанско състезание в САЩ. Въпреки че резултатът е с вятър над допустимите стойности и няма да влезе в официалните регистри, това е 19-ият най-дълъг скок в историята, регистриран при всякакви условия.

