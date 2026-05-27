Радина Величкова е доволна от покрития норматив за участие на Световното

В края на миналата седмица европейската шампионка на 100 м за девойки под 18 г. Радина Величкова записа престижна победа на международния турнир „Пловдив“. Тя покри и норматив за участие на 100 м на световното първенство за юноши и девойки под 20 г. в Орегон (САЩ) по-късно през лятото, след като в сериите спря хронометрите на 11.77 сек. Във финала Величкова подобри времето си на 11.72 сек.

„След като пресякох финала, не знаех резултата си. Веднага попитах една от съдийките какъв е. Когато ми каза, че е 11.77 сек, което е с една стотна под норматива, ми падна камък от сърцето“, сподели Радина пред екипа на Българската федерация по лека атлетика.

„Ако трябва да бъда честна, не стартирах добре сезона и в момента се чувствам много по-спокойна. Резултата си отдавам на това, че на това състезание бях с моята треньорка Ива Пранджева. Когато съм с нея, се чувствам много спокойна, защото тя постоянно е до мен, успокоява ме и ме мотивира. Честно казано, ми дава много сили и смятам, че заради това успях да бягам доста по-добре, отколкото на първите две състезания за сезона. Тя винаги ми казва да не се отказвам, въпреки всичко, колкото и да ми е трудно, и да не спирам да вярвам в себе си. Затова, когато тя е до мен, всичко ми е много по-лесно“, искрена е тийнейджърката.

Спринтьорката сподели още, че се чувства добре физически, а вече и психически. „Смятам, че ако съм здрава, до края на сезона мога да развия още доста бягането си и да постигна много по-добри резултати.“

След успеха си в Пловдив Радина блесна и като абитуриентка. „Няколко дни след бала трябва да замина за турнира в Кипър и честно казано, мислите ми са насочени повече натам. Балът ще бъде като едно забавление, защото все пак това е доста емоционален момент за всеки ученик, който завършва.“

Следващите състезания за Величкова ще бъдат три турнира – в Кипър, Полша и Габрово.