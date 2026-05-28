Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

След като миналата година се размина на косъм с титлата от маратона в Стокхолм, Едуин Косгей се завръща в шведската столица тази събота с незавършена работа. Той е твърдо решен да покори улиците на Стокхолм.

В миналогодишното състезание Косгей записа време от 2:11:45, което му отреди второто място в изцяло кенийски подиум.

Тогава победата грабна Онесмус Киплимо с време 2:11:34, а Силас Сугут допълни кенийската доминация, финиширайки трети с 2:12:01.

Надпреварата в Стокхолм ще бъде първият маратон за Косгей през сезона, след като той завърши кампанията си през 2025 г. по разочароващ начин.

Веднага след подиума си в Стокхолм, Косгей участва в маратона в Сеул през ноември, но претърпя разочарование и не успя да завърши състезанието, в което сънародникът му Николас Китунду триумфира с 2:05:32.

Кениецът ще преследва и дългоочакван пробив в маратонската си кариера след поредица от почти успешни опити в 42-километровата дистанция.

В биографията му личи трето място на маратона в Сеул през 2023 г. с време 2:07:31, както и още един подиум на маратона във Виена през 2021 г., където завършва трети с 2:10:11.

Косгей няма да бъде единственият представител на Кения в Стокхолм. Едуин Киптоо също ще направи първото си маратонско участие за годината.

Киптоо влиза в състезанието, окуражен от солидната си кампания през 2025 г., която може да послужи като трамплин за дебютен триумф в Стокхолм.

Забележително е, че всяко състезание, в което той участва миналия сезон, завърши с подиум.

Той започна с второ място в Мексико с време 1:03:28, последвано от трето място на полумаратона в Алжир с 1:03:32.

Към елитната група се присъединява и Моузес Кибет, който ще се стреми да продължи силния си старт на сезон 2026.

Кибет започна кампанията си с трето място на полумаратона в Гуадалахара, Мексико, на 22 февруари, пресичайки финалната линия с време 1:03:43.

Той също така ще търси първата си маратонска победа от ноември 2024 г., когато триумфира на маратона в Ханджоу, Китай, спирайки хронометъра на 2:09:02.

Люк Кипроп също е сред участниците, като се надява да рестартира сезона си след колеблив старт на маратона в Маракеш на 26 януари, където се класира десети с 2:12:11.

При жените Моника Уанджухи ще се състезава в пълната маратонска дистанция заедно с Ребека Кангого, като кенийският контингент се стреми да остави своя отпечатък и в двете надпревари.

Уанджухи откри своя сезон 2026 с подиум на полумаратона в Питсбърг, САЩ, където записа време 1:10:37 за третото място.

Междувременно Кангого пристига в Стокхолм след впечатляващо второ място на маратона в Дюселдорф (Германия), където постигна време 2:27:27, оставайки зад сънародничката си Текла Кибет, която спечели с 2:25:15.