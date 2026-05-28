Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

  • 28 май 2026 | 11:01
  • 291
  • 0
Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

След като миналата година се размина на косъм с титлата от маратона в Стокхолм, Едуин Косгей се завръща в шведската столица тази събота с незавършена работа. Той е твърдо решен да покори улиците на Стокхолм.

В миналогодишното състезание Косгей записа време от 2:11:45, което му отреди второто място в изцяло кенийски подиум.

Тогава победата грабна Онесмус Киплимо с време 2:11:34, а Силас Сугут допълни кенийската доминация, финиширайки трети с 2:12:01.

Надпреварата в Стокхолм ще бъде първият маратон за Косгей през сезона, след като той завърши кампанията си през 2025 г. по разочароващ начин.

Веднага след подиума си в Стокхолм, Косгей участва в маратона в Сеул през ноември, но претърпя разочарование и не успя да завърши състезанието, в което сънародникът му Николас Китунду триумфира с 2:05:32.

Кениецът ще преследва и дългоочакван пробив в маратонската си кариера след поредица от почти успешни опити в 42-километровата дистанция.

В биографията му личи трето място на маратона в Сеул през 2023 г. с време 2:07:31, както и още един подиум на маратона във Виена през 2021 г., където завършва трети с 2:10:11.

Косгей няма да бъде единственият представител на Кения в Стокхолм. Едуин Киптоо също ще направи първото си маратонско участие за годината.

Киптоо влиза в състезанието, окуражен от солидната си кампания през 2025 г., която може да послужи като трамплин за дебютен триумф в Стокхолм.

Забележително е, че всяко състезание, в което той участва миналия сезон, завърши с подиум.

Той започна с второ място в Мексико с време 1:03:28, последвано от трето място на полумаратона в Алжир с 1:03:32.

Към елитната група се присъединява и Моузес Кибет, който ще се стреми да продължи силния си старт на сезон 2026.

Кибет започна кампанията си с трето място на полумаратона в Гуадалахара, Мексико, на 22 февруари, пресичайки финалната линия с време 1:03:43.

Той също така ще търси първата си маратонска победа от ноември 2024 г., когато триумфира на маратона в Ханджоу, Китай, спирайки хронометъра на 2:09:02.

Люк Кипроп също е сред участниците, като се надява да рестартира сезона си след колеблив старт на маратона в Маракеш на 26 януари, където се класира десети с 2:12:11.

При жените Моника Уанджухи ще се състезава в пълната маратонска дистанция заедно с Ребека Кангого, като кенийският контингент се стреми да остави своя отпечатък и в двете надпревари.

Уанджухи откри своя сезон 2026 с подиум на полумаратона в Питсбърг, САЩ, където записа време 1:10:37 за третото място.

Междувременно Кангого пристига в Стокхолм след впечатляващо второ място на маратона в Дюселдорф (Германия), където постигна време 2:27:27, оставайки зад сънародничката си Текла Кибет, която спечели с 2:25:15.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

  • 28 май 2026 | 10:35
  • 1760
  • 0
Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

  • 28 май 2026 | 10:21
  • 804
  • 0
Над 350 деца се включиха в лекоатлетически турнир в Перник

Над 350 деца се включиха в лекоатлетически турнир в Перник

  • 27 май 2026 | 15:03
  • 970
  • 0
Радина Величкова е доволна от покрития норматив за участие на Световното

Радина Величкова е доволна от покрития норматив за участие на Световното

  • 27 май 2026 | 14:50
  • 691
  • 0
Тежък инцидент: Олимпиец падна от над 5 метра извън дюшека при овчарски скок

Тежък инцидент: Олимпиец падна от над 5 метра извън дюшека при овчарски скок

  • 26 май 2026 | 18:58
  • 4139
  • 0
Фурлани разкри колко сериозна е контузията му

Фурлани разкри колко сериозна е контузията му

  • 26 май 2026 | 18:18
  • 1365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 44539
  • 123
Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

  • 28 май 2026 | 10:10
  • 3398
  • 1
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 9633
  • 12
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 8166
  • 11
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 3609
  • 9
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 2994
  • 0