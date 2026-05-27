  Цанева след успеха на Европейското първенство по карате: Отидох с една цел

Цанева след успеха на Европейското първенство по карате: Отидох с една цел

Цанева след успеха на Европейското първенство по карате: Отидох с една цел

Българската състезателка по карате Теодора Цанева смята, че е натрупала сериозен опит след спечеления сребърен медал в категория до 50 килограма на Европейското първенство във Франкфурт, Германия.

„Първо искам да благодаря на федерацията за подкрепата и за подготовката, която ми осигури. Искам да благодаря и на всички хора, които бяха до мен по целия път и ме подкрепяха. И не на последно място да благодаря на моята треньорка Бояна Стефанова, без която нямаше да се представя по този начин. Подготовката беше много тежка и дълга. Отидох с една цел и тя беше да дам всичко от себе си и да се представя по най-добрия начин. Играх среща за среща, мач за мач, без мисли докъде ще стигна, просто да дам във всяка среща най-доброто от себе си. За финала, първите емоции, които изпитах след срещата, бяха тъга, яд и само през главата ми минаваше мисълта за това, че съм се провалила. Сега, няколко дни след това, осъзнавам, че това, което съм постигнала, е наистина голямо и се радвам за опита, който успях да извлека от това състезание, тъй като аз съм една от най-младите в категорията и успях да се изкача с още едно ниво нагоре“, каза Теодора Цанева на пресконференция в София.

20-годишната българка записа четири победи по пътя към финала, но в него отстъпи на хърватката Ема Сгардели с 1:5.

Попитана каква самооценка си дава за представянето на турнира, Цанева отговори: „Истината е, че през първите четири срещи, които бяха преди финала, учудващо бях изключително спокойна, защото по принцип много се напрягам от очаквания и от всичко. За финала също бях много спокойна. Успях да отбележа първата оценка, след което изгубих фокус. Мисля, че това беше грешката - не можах да остана концентрирана, а след това тя поведе с 2:1 и оставаше още минута и половина, много време, за да обърна мача, но паниката в мен надделя и ги усетих като 15 секунди, в които просто скачах и не можах да успея да направя едната точка, която трябваше.“

Треньорката на Теодора Цанева - Бояна Стефанова, оцени нейната възпитаничка изключително високо и заяви, че тя е способна да постигне големи успехи в предстоящите състезания до края на годината.

„Тя ще стигне върха със сигурност. Много прилича на баща си по характер. Има състезателен дух, носи в себе си всичките качества, които може да има един шампион. Изградила се е като състезател и от баща си, и като шампион следва неговия път. Изцяло сме до нея, от малка ходи по тази пътека, така че със сигурност е способна да стигне върха. В края на годината имаме Световно първенство до 21 години и там наистина залагаме да имаме голям успех“, заяви Стефанова.

За Теодора Цанева предстои двуседмичен подготвителен летен лагер през август. След него тя ще участва на международен турнир в Будапеща, който е един от най-силните в Европа, а през октомври е Световното първенство.

