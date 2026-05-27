Продадоха каската от последното състезание на Жил Вилньов за над милион долара

Каската, която Жил Вилньов носи в Гран При на Сан Марино през 1982 година, когато записва последното си качване на подиума във Формула 1, беше продадена на търг за рекордните 1.2 милиона щатски долара.

Въпросният екземпляр е една от двете каски, които канадецът използва в хода на сезон 1982. С нея той се състезава на „Имола“ само две седмици преди трагичната си смърт по време на квалификациите преди Гран При на Белгия на „Золдер“.

Каската върви със своята оригинална чанта на GPA, а тя е най-скъпият шлем в историята на Формула 1. Досега този рекорд се държеше от каска на Айртон Сена от 1992 година, която през миналата година беше продадена за 900 000 долара.

