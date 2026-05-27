Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Продадоха каската от последното състезание на Жил Вилньов за над милион долара

Продадоха каската от последното състезание на Жил Вилньов за над милион долара

  • 27 май 2026 | 18:15
  • 90
  • 0
Продадоха каската от последното състезание на Жил Вилньов за над милион долара

Каската, която Жил Вилньов носи в Гран При на Сан Марино през 1982 година, когато записва последното си качване на подиума във Формула 1, беше продадена на търг за рекордните 1.2 милиона щатски долара.

Въпросният екземпляр е една от двете каски, които канадецът използва в хода на сезон 1982. С нея той се състезава на „Имола“ само две седмици преди трагичната си смърт по време на квалификациите преди Гран При на Белгия на „Золдер“.

Каската върви със своята оригинална чанта на GPA, а тя е най-скъпият шлем в историята на Формула 1. Досега този рекорд се държеше от каска на Айртон Сена от 1992 година, която през миналата година беше продадена за 900 000 долара.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шефът на Формула 1 подкрепи връщането на V8 двигателите

Шефът на Формула 1 подкрепи връщането на V8 двигателите

  • 27 май 2026 | 14:47
  • 580
  • 0
Във Формула 1 имат резервен план, ако още състезания бъдат отменени

Във Формула 1 имат резервен план, ако още състезания бъдат отменени

  • 27 май 2026 | 14:20
  • 1976
  • 0
Кал Кръчлоу пред неочаквано завръщане в MotoGP

Кал Кръчлоу пред неочаквано завръщане в MotoGP

  • 27 май 2026 | 14:06
  • 488
  • 0
Тестовият пилот на Дукати сменя Алекс Маркес за Гран При на Италия

Тестовият пилот на Дукати сменя Алекс Маркес за Гран При на Италия

  • 27 май 2026 | 13:35
  • 522
  • 0
Марк Маркес ще опита да участва в домашния старт на Дукати

Марк Маркес ще опита да участва в домашния старт на Дукати

  • 27 май 2026 | 13:28
  • 517
  • 0
20 години от един от най-спорните моменти в кариерата на Михаел Шумахер

20 години от един от най-спорните моменти в кариерата на Михаел Шумахер

  • 27 май 2026 | 13:20
  • 5011
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 23233
  • 56
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 25958
  • 199
"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

  • 27 май 2026 | 18:15
  • 665
  • 0
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 8560
  • 18
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 27490
  • 119
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 29873
  • 21