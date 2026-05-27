Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  Зак Браун каза кога Макларън ще последва Ред Бул

Зак Браун каза кога Макларън ще последва Ред Бул

  • 27 май 2026 | 17:37
Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун коментира възможността в бъдеще екипът от Уокинг да последва примера на Ред Бул и да разработи собствен двигател, с който да се състезава във Формула 1.

Както е известно от началото на този сезон Биковете и техният втори отбор Рейсинг Булс използват задвижващата система, която Ред Бул разработи съвместно с Форд. В същото време Макларън е клиентки тим на Мерцедес и по думите на Браун в отбора са доволни от работата си със Сребърните стрели, но американецът не изключи възможността в бъдеще отборът му да стане самостоятелен заводски екип.

Верстапен донесе първи подиум на Форд във Формула 1 от 2003 година насам

„Мисля, че ако има формула за двигателите, която е финансово осъществима, ние ще разгледаме тази възможност. Казвайки това, няма как да съм по-доволен от Мерцедес. Ако пред нас се отвори възможност, която на първо място да има смисъл от финансова гледна точка, тогава ще я разгледаме“, обясни Браун пред Sports Business Journal.

Снимки: Gettyimages

