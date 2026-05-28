16 екипажа ще участват в автомобилното рали Дряново

Общо 16 екипажа подадоха заявки за участие в автомобилното рали “Дряново”, първи кръг от националния рали шампионат. Надпреварата на 30 и 31 май отново ще събере едни от най-бързите български екипажи, а характерните технични отсечки около Дряново обещават сериозно изпитание както за пилотите, така и за автомобилите, съобщават организаторите.

В най-силната категория RC2 участие ще вземат Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20N Rally2, Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Škoda Fabia Rally2 Evo, както и Мартин Сурилов и Ханко Хинков с Citroën C3 Rally2. Именно тези екипажи се очертават като основни фаворити за победата.

Рали “Дряново” е добре познато на състезателите със своите бързи и технични отсечки, променлив ритъм и минимално място за грешки. Именно това го прави ценено от пилотите и атрактивно за феновете, които всяка година изпълват ключовите зрителски зони по трасето.

Интерес предизвиква и присъствието на Александър Томов и Недялко Сивов с Renault Clio Rally3 в RC3, както и сериозната конкуренция в RC4 и RC5. Екатерина Стратиева и Георги Аврамов ще стартират с Opel Corsa Rally4, а Петър Йорданов и Любка Йорданова, както и Динко Иванов и Живко Желев, ще разчитат на Renault Clio Rally5 в битката за челните позиции в своите класове.

Организаторите от NT Racing продължават подготовката по трасето и логистиката на събитието, като амбицията е тазгодишното издание на рали “Дряново” отново да предложи високо спортно ниво, добра организация и силна атмосфера както за състезателите, така и за публиката.