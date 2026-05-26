Тежък ден за Кения на маратона в Кейптаун, легендата Кипчоге завърши 16-и

Маратонът “Санлам“ в Кейптаун се оказа трудно изпитание за кенийските бегачи в неделя, като страната успя да спечели само едно място на подиума в елитните състезания при мъжете и жените. Калипус Ломвай бе единственият кениец, който се качи на почетната стълбичка, след като финишира трети при мъжете с време 2:05:06. Надпреварата беше доминирана от Етиопия, като Мохамед Еса триумфира с победа и нов рекорд на трасето от 2:04:55. Неговият сънародник Йихунилигн Адане остана втори с 2:04:59.

Маратонът в Кейптаун влезе в историята и като най-бързият, провеждан някога на африканска земя. Той подобри предишния континентален рекорд от 2:06:32, поставен на маратона в Маракеш през 2020 г. За Ломвай третото място бе силен отговор след разочароващото му шесто място на полумаратона в Прага на 28 март, където той записа време 59:44. В това състезание в Прага победата грабна Родриг Квизера (58:16), а кенийците Самуел Масай и Оуен Корир заеха съответно второ и трето място.

Междувременно кенийската легенда в маратона Елиуд Кипчоге пресече финалната линия в Кейптаун на 16-о място с време 2:13:29. За него обаче състезанието имаше значение отвъд чисто спортното представяне. То отбеляза началото на амбициозния му стремеж да завърши маратон на всички седем континента, а също така беше и първото му участие в маратон на африканска земя. През следващите две години петкратният шампион от маратона в Берлин цели да използва кампанията си, за да вдъхнови хората за по-здравословен начин на живот и да отпразнува обединяващия дух на бягането на дълги разстояния.

Участието на Кипчоге също така подкрепи кандидатурата на Кейптаун да се присъедини към престижната верига на Световните мейджър маратони. “Искам да помогна на това събитие да нарасне до 60 000 участници и да стане “мейджър“. Като африканец, аз го подкрепям и настоявам за това“, заяви Кипчоге преди състезанието. “Все още нямаме голям маратон в Африка, но това е растящ континент и е нашето време като африканци да превърнем Кейптаун в един от световните “мейджъри“.“

Сред другите кенийски бегачи при мъжете Леонард Лангат остана на крачка от подиума, завършвайки четвърти с 2:05:48. Бенард Бивот се класира девети с 2:07:34, а Джустъс Кангого допълни топ 10 с време 2:07:42.

Състезанието при жените също беше доминирано от Етиопия, чиито представителки окупираха целия подиум. Дера Дида спечели с време 2:23:18, следвана от Меставут Фикир (2:23:46) и Ваганеш Мекаша (2:23:57). Кенийката Лия Черуто завърши четвърта с 2:24:31, докато ветеранката Една Киплагат, която все още се състезава силно на 46 години, се класира пета с 2:25:44.

Снимки: Imago