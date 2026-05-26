Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тежък ден за Кения на маратона в Кейптаун, легендата Кипчоге завърши 16-и

Тежък ден за Кения на маратона в Кейптаун, легендата Кипчоге завърши 16-и

  • 26 май 2026 | 17:58
  • 531
  • 1
Тежък ден за Кения на маратона в Кейптаун, легендата Кипчоге завърши 16-и

Маратонът “Санлам“ в Кейптаун се оказа трудно изпитание за кенийските бегачи в неделя, като страната успя да спечели само едно място на подиума в елитните състезания при мъжете и жените. Калипус Ломвай бе единственият кениец, който се качи на почетната стълбичка, след като финишира трети при мъжете с време 2:05:06. Надпреварата беше доминирана от Етиопия, като Мохамед Еса триумфира с победа и нов рекорд на трасето от 2:04:55. Неговият сънародник Йихунилигн Адане остана втори с 2:04:59.

Маратонът в Кейптаун влезе в историята и като най-бързият, провеждан някога на африканска земя. Той подобри предишния континентален рекорд от 2:06:32, поставен на маратона в Маракеш през 2020 г. За Ломвай третото място бе силен отговор след разочароващото му шесто място на полумаратона в Прага на 28 март, където той записа време 59:44. В това състезание в Прага победата грабна Родриг Квизера (58:16), а кенийците Самуел Масай и Оуен Корир заеха съответно второ и трето място.

Междувременно кенийската легенда в маратона Елиуд Кипчоге пресече финалната линия в Кейптаун на 16-о място с време 2:13:29. За него обаче състезанието имаше значение отвъд чисто спортното представяне. То отбеляза началото на амбициозния му стремеж да завърши маратон на всички седем континента, а също така беше и първото му участие в маратон на африканска земя. През следващите две години петкратният шампион от маратона в Берлин цели да използва кампанията си, за да вдъхнови хората за по-здравословен начин на живот и да отпразнува обединяващия дух на бягането на дълги разстояния.

Участието на Кипчоге също така подкрепи кандидатурата на Кейптаун да се присъедини към престижната верига на Световните мейджър маратони. “Искам да помогна на това събитие да нарасне до 60 000 участници и да стане “мейджър“. Като африканец, аз го подкрепям и настоявам за това“, заяви Кипчоге преди състезанието. “Все още нямаме голям маратон в Африка, но това е растящ континент и е нашето време като африканци да превърнем Кейптаун в един от световните “мейджъри“.“

Сред другите кенийски бегачи при мъжете Леонард Лангат остана на крачка от подиума, завършвайки четвърти с 2:05:48. Бенард Бивот се класира девети с 2:07:34, а Джустъс Кангого допълни топ 10 с време 2:07:42.

Състезанието при жените също беше доминирано от Етиопия, чиито представителки окупираха целия подиум. Дера Дида спечели с време 2:23:18, следвана от Меставут Фикир (2:23:46) и Ваганеш Мекаша (2:23:57). Кенийката Лия Черуто завърши четвърта с 2:24:31, докато ветеранката Една Киплагат, която все още се състезава силно на 46 години, се класира пета с 2:25:44.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Добро представяне на български атлети в Брюксел

Добро представяне на български атлети в Брюксел

  • 26 май 2026 | 15:14
  • 560
  • 0
Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

  • 26 май 2026 | 14:18
  • 341
  • 0
Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

  • 26 май 2026 | 13:35
  • 1256
  • 0
Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

  • 26 май 2026 | 13:23
  • 310
  • 0
Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

  • 26 май 2026 | 13:11
  • 477
  • 2
Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

  • 25 май 2026 | 11:53
  • 724
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 23560
  • 81
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 26261
  • 74
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 7092
  • 8
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 235
  • 0
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 37973
  • 193
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 35118
  • 133