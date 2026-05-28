Ураганите от Каролина удариха мощно Монреал

Каролина победи с категоричното 4:0 домакина Монреал в четвъртия двубой от финалната серия в Източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Силното начало и попадения на Себастиан Ахо, капитана Джордан Стаал и Лоугън Станковен осигуриха надеждна преднина в полза на гостите, които имат аванс от 3-1 успеха в плейофа между двата отбора.
Андрей Свечников оформи крайното 4:0 с гол на празна врата по-малко от две минути преди изтичане на редовното време на двубоя.
Вратарят Фредерик Андерсен направи 18 спасявания в третия си мач без допуснато попадение в директните елиминации през настоящия сезон.
Гостите реализираха първи в мрежата на противника в четвърти последователен двубой от Лигата.
Следващата среща от серията между двата тима е на 30 май, а домакин в нея е Каролина.