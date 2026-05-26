САЩ победи Австрия и продължава на четвъртфиналите на Световното по хокей на лед

САЩ спечели с 4:1 срещу Австрия в последния си мач от група "А" на Световното първенство по хокей на лед и се класира за четвъртфиналите. Конър Клифтън и Райън Ъфко бяха точни още в първия период на двубоя, а след това се разписаха и Пол Катър и Мют Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор.

Олимпийският и световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив от 11 точки и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Канада. "Кленовите листа" са на първа позиция в група "В", а по-късно се изправят срещу Чехия.

Латвия разгроми Унгария с 8:1 и зае третото място в група "А". Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации.

Швеция се наложи над Словакия с 4:2 в група "В" и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Антон Фрондел, Якоб Силфверберг, Ивар Стенберг и Оливер Екман-Ларсон бяха точни за скандинавците, които контролираха резултата в мача, въпреки че изоставаха с 0:1 в първата третина.

Норвегия спечели с 4:3 сред продължения срещу Дания и ще завърши на второ или трето място в група "В", докато датчаните отпадат от турнира в Швейцария до 31 май.

Снимки: Gettyimages