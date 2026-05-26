  3. Каролина победи Монреал след продължение

  • 26 май 2026 | 09:24
Каролина се наложи над домакина Монреал с 3:2 след продължение и поведе с 2:1 победи във финалната серия от Източната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ).

Андрей Свечников реализира решаващото попадение в 14:06 на допълнителното време, а Шейн Гостисбеър  и Тейлър Хол също вкараха. Вратарят Фредерик Андерсен направи 10 спасявания.

Лейн Хътсън и Майк Матсън бяха точни за канадците, а стражът на тима Якуб Добеш отрази 35 изстрела, но това не беше достатъчно.

Каролина, който спечели и втората среща с продължения, е домакин на четвъртия двубой в серията след два дни.

