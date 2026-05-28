Легендата в бързото пързаляне с кънки Клаудия Пекщайн поема отбора на Германия

Петкратната олимпийска шампионка Клаудия Пекщайн ще поеме треньорския пост на националния отбор на Германия до края на годината, съобщиха от Германската федерация по бързо пързаляне с кънки.

В това време тя ще продължи да изпълнява и основната си роля на треньор в базата в Инцел, Бавария.

"Решението дава сигурност на асоциацията и германския отбор по бързо пързаляне с кънки до края на годината. Имаме достатъчно време да проведем процес на подбор и да изберем треньорите, които ще водят нашите спортисти до Олимпийските игри през 2030 година", каза президентът на федерацията Матиас Гросе, който е партньор на Пекщайн.

Петкратната златна медалистка от олимпийски игри наследява Алексис Контен, който ще отговаря за развитието на националния тим в родината си Франция, с поглед към Зимните олимпийски игри през 2030 година.