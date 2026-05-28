Легендата в бързото пързаляне с кънки Клаудия Пекщайн поема отбора на Германия

  • 28 май 2026 | 08:50
  • 317
  • 0
Петкратната олимпийска шампионка Клаудия Пекщайн ще поеме треньорския пост на националния отбор на Германия до края на годината, съобщиха от Германската федерация по бързо пързаляне с кънки.

В това време тя ще продължи да изпълнява и основната си роля на треньор в базата в Инцел, Бавария.

"Решението дава сигурност на асоциацията и германския отбор по бързо пързаляне с кънки до края на годината. Имаме достатъчно време да проведем процес на подбор и да изберем треньорите, които ще водят нашите спортисти до Олимпийските игри през 2030 година", каза президентът на федерацията Матиас Гросе, който е партньор на Пекщайн.

Петкратната златна медалистка от олимпийски игри наследява Алексис Контен, който ще отговаря за развитието на националния тим в родината си Франция, с поглед към Зимните олимпийски игри през 2030 година.

