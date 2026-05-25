Вегас постигна обрат срещу Колорадо и спечели третия мач от финала в Западната конференция на НХЛ

Томас Хертъл отбеляза отбеляза решителното попадение в средата на третия период, а Марк Стоун и Уилям Карлсон записаха по гол и асистенция, като Вегас Голдън Найтс направиха пълен обрат с 5:3 срещу Колорадо Авеланж. По този начин те поведоха с 3:0 във финалния плейоф на Западната конференция в НХЛ.

Кийгън Колесар и Брет Хаудън също отбелязаха голове, а Мич Марнър и Кайдън Корчак имаха по две асистенции за Вегас, който се нуждае само от още една победа, за да си осигури третото си участие във финала за Купа Стенли през деветте си години в надпреварата. Четвъртият мач е във вторник в Лас Вегас.

Картър Харт завърши с 32 спасявания за Голдън Найтс, които се възстановиха от изоставане с 0:3.

Джак Друри отбеляза гол, Девън Тойус направи две асистенции, а Назем Кадри и Габриел Ландеског също се разписаха за Колорадо. Скот Уеджууд направи 18 спасявания.

Среща от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига (играе се до четири победи):

Вегас - Колорадо - 5:3

* Вегас води с 3-0 победи в серията.

Снимки: Gettyimages

