Великобритания изпада от Световното първенство по хокей на лед след загуба от Латвия

Завръщането на Великобритания на Световното първенство по хокей на лед се оказа краткотрайно, след като Латвия разгроми новака с 6:0. Шестата поредна загуба в Група А в Цюрих означава, че Великобритания изпада от елита с един оставащ мач до края.

Островитяните се завърна в елита след едногодишно отсъствие, но не успя да спечели нито една точка и отбеляза само четири гола и допусна 29 в шестте си мача. Великобритания, която ще играе срещу Германия днес в последния си мач, изостава от предпоследния Унгария с три точки, но загуби директния си сблъсък с 0:5.

Друг новак, Италия, все още има шанс да оцелее, след като спечели първата точка при загуба с 2:3 от Дания след дузпи във Фрибург.

Италия е на две точки зад Словения в Група Б, преди да се изправят един срещу друг в понеделник.

Лидерът Канада се наложи над Словакия с 5:1. В мач от Група А Финландия се справи с Австрия след 5:2.