Питсбърг продължи с година договора на Евгени Малкин

Американският хокеен клуб Питсбърг Пенгуинс продължи договора на нападателя Евгени Малкин с една година, в която той ще получи общо възнаграждение в размер на 5.5 милиона щатски долара. Руснакът, който ще навърши 40 през август, щеше да стане свободен агент на 1 юли.

Малкин сам заяви неколкократно през сезона, че предпочита да остане в Питсбърг, а не да стига до пазара за първи път в кариерата си. Генералният мениджър Кайл Дюбас обаче отказваше да говори по темата, преди да признае в началото на месеца, че клубът предпочита да задържи легендата си.

"На Кайл не му е лесно, сигурно иска повече младежи в отбора. Разбирам бизнес страната на нещата. Може би иска нов отбор и нови лица в съблекалнята", заяви Малкин след отпадането на Питсбърг срещу Филаделфия в първия кръг на плейофите на Националната хокейна лига (НХЛ).

Въпреки че пропусна 20 мача с контузия и бе наказан за други пет, Малкин направи добър сезон с 19 гола и 42 асистенции.