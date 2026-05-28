България има своя герой на световната билярдна сцена

Георги Георгиев продължава да пренаписва историята на българския билярд с феноменалното си представяне на едно от най-престижните събития в света – UK Open Pool Championship!

Турнирът се провежда под егидата на Matchroom Pool и Световния Nineball Tour, където се събират абсолютните чудовища на световния билярд – световни шампиони, носители на US Open титли, Mosconi Cup звезди и елитът на планетата. Това е сцена, на която оцеляват само най-силните. А България има свой гладиатор там!

Георги Георгиев направи две изумителни победи 9:2 и 9:3 показвайки желязна психика и шампионски характер . Днес българинът излиза в директната елиминация на ТОП 128 на турнира – фаза, в която напрежението е колосално, а всяка грешка струва мечтата.

Георгиев вече е сред най-уважаваните имена в професионалния тур. Той се намира на 39-то място в световната ранглиста на WNT . Амбицията му е пробив в ТОП 10 на света още тази година!

И ако някой все още се съмнява в класата му – нека погледне какво направи през последните месеци.

През 2024 година Георги Георгиев донесе нещо историческо за България – първа WNT ранкинг титла за страната ни от голям турнир в САЩ, след като спечели Seattle Nineball Open! Това бе момент, който разтърси международната билярдна сцена и постави българския флаг сред победителите на най-големия професионален тур.

Международните медии и Matchroom отбелязаха, че Георгиев демонстрира изключителна дисциплина, прецизност и “sharp table awareness” — качества, характерни само за елитните играчи.

Но това не е всичко.

2025 година започна по шампионски начин за българина! Георги вече завоюва две републикански титли в България още в първите два кръга от сезона и показа, че се намира в убийствена форма. Безапелационен. Хладнокръвен. Машина на масата.

Днес той не просто играе за себе си. Той играе за България.