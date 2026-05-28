България има своя герой на световната билярдна сцена

България има своя герой на световната билярдна сцена

Георги Георгиев продължава да пренаписва историята на българския билярд с феноменалното си представяне на едно от най-престижните събития в света – UK Open Pool Championship!

Турнирът се провежда под егидата на Matchroom Pool и Световния Nineball Tour, където се събират абсолютните чудовища на световния билярд – световни шампиони, носители на US Open титли, Mosconi Cup звезди и елитът на планетата. Това е сцена, на която оцеляват само най-силните. А България има свой гладиатор там!

Георги Георгиев направи две изумителни победи 9:2 и 9:3 показвайки желязна психика и шампионски характер . Днес българинът излиза в директната елиминация на ТОП 128 на турнира – фаза, в която напрежението е колосално, а всяка грешка струва мечтата.

Георгиев вече е сред най-уважаваните имена в професионалния тур. Той се намира на 39-то място в световната ранглиста на WNT . Амбицията му е пробив в ТОП 10 на света още тази година!

И ако някой все още се съмнява в класата му – нека погледне какво направи през последните месеци.

През 2024 година Георги Георгиев донесе нещо историческо за България – първа WNT ранкинг титла за страната ни от голям турнир в САЩ, след като спечели Seattle Nineball Open! Това бе момент, който разтърси международната билярдна сцена и постави българския флаг сред победителите на най-големия професионален тур.

Международните медии и Matchroom отбелязаха, че Георгиев демонстрира изключителна дисциплина, прецизност и “sharp table awareness” — качества, характерни само за елитните играчи.

Но това не е всичко.

2025 година започна по шампионски начин за българина! Георги вече завоюва две републикански титли в България още в първите два кръга от сезона и показа, че се намира в убийствена форма. Безапелационен. Хладнокръвен. Машина на масата.

Днес той не просто играе за себе си. Той играе за България.

Надя Тончева победи №1 в схемата на ЕП по шахмат за жени
  • 27 май 2026 | 20:32

Надя Тончева победи №1 в схемата на ЕП по шахмат за жени

  • 27 май 2026 | 20:32
  • 2216
  • 5
Спортовете, извадени от програмата на Олимпиадата в Бризбейн, ще могат да се завърнат в бъдеще
  • 27 май 2026 | 20:03

Спортовете, извадени от програмата на Олимпиадата в Бризбейн, ще могат да се завърнат в бъдеще

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 5941
  • 1
Датчанинът Михаел Валгрен ликува в 17-ия етап от Джиро д'Италия
  • 27 май 2026 | 19:03

Датчанинът Михаел Валгрен ликува в 17-ия етап от Джиро д'Италия

  • 27 май 2026 | 19:03
  • 1832
  • 0
Весела Лечева за успеха на Мирослава Минчева на СК в Мюнхен: Изпитах невероятно вълнение
  • 27 май 2026 | 17:44

Весела Лечева за успеха на Мирослава Минчева на СК в Мюнхен: Изпитах невероятно вълнение

  • 27 май 2026 | 17:44
  • 1108
  • 0
Сестри Стоеви стартираха с победа в Сингапур

Сестри Стоеви стартираха с победа в Сингапур

  • 27 май 2026 | 17:41
  • 801
  • 0
Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа в Мюнхен
  • 27 май 2026 | 17:06

Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа в Мюнхен

  • 27 май 2026 | 17:06
  • 722
  • 0
Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите
  • 27 май 2026 | 23:59

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 37043
  • 110
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон
  • 28 май 2026 | 07:21

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 2524
  • 2
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата
  • 27 май 2026 | 21:40

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 23885
  • 31
Разочарование в Ювентус! Робъртсън е избрал Тотнъм
  • 28 май 2026 | 08:12

Разочарование в Ювентус! Робъртсън е избрал Тотнъм

  • 28 май 2026 | 08:12
  • 1755
  • 4
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно
  • 27 май 2026 | 20:03

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 30717
  • 93
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев
  • 27 май 2026 | 16:32

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 17269
  • 49