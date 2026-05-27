  Спортовете, извадени от програмата на Олимпиадата в Бризбейн, ще могат да се завърнат в бъдеще

  27 май 2026 | 20:03
Спортовете, извадени от програмата на Олимпиадата в Бризбейн, ще могат да се завърнат в бъдеще

Спортовете, извадени от програмата на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година, ще могат да се завърнат на бъдещи Летни игри, заяви президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, цитирана от агенция АП.

Уверението на Ковънтри на годишната среща на ръководствата на спортовете, участници на Летни игри - известни като ASOIF, дойде, след като тя предупреди през февруари за „неудобни“ предстоящи разговори, целящи да направят бъдещото домакинство на Олимпийските игри по-ефективно.

МОК има за цел да финализира в рамките на месеци списъка със спортове в програмата на Бризбейн, за които Ковънтри преди това каза пред лидерите, че ще бъдат по-малко от 36-те, които ще присъстват в програмата на Лос Анджелис 2028. „Има път обратно, това не е просто край“, заяви  тя.

Важна стъпка към рационализиране на програмата за Бризбейн и след това е среща на пълния състав на МОК в Лозана на 24 юни, на която би трябвало да се постигне съгласие по процеса за оценка на спортове и събития. Списъкът за Бризбейн може да бъде потвърден през декември, при по-дълъг график през 2029 година за потвърждаване на подробната програма на събитията.

Кандидатстването за домакинство на Олимпийските игри през 2036-а беше спрян от Кърсти Ковънтри миналата година с първото голямо решение. Катар е широко възприеман като силен претендент за проект, който вероятно ще се наложи в региона на Близкия изток - станал обект на атаки по време на конфликта между Съединените щати и Израел срещу Иран.

