Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  Сестри Стоеви стартираха с победа в Сингапур

Сестри Стоеви стартираха с победа в Сингапур

Сестри Стоеви стартираха с победа в Сингапур

Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, доминираха изцяло и победиха лесно номер 11 в световната ранглиста Ин-Хуей Хсу и Юн Ли (Тайван) с 21:10, 21:8 за 23 минути.

Следващите съпернички на българките ще станат ясни по-късно днес.

Любопитен факт е, че преди 20 години в същата зала в Сингапур треньорката на сестрите Петя Неделчева е достигнала до полуфиналите на сингъл.

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Състезатели от 31 държави пристигат в Русе за Европейска младежка купа по стрелба с лък

Състезатели от 31 държави пристигат в Русе за Европейска младежка купа по стрелба с лък

  • 27 май 2026 | 14:38
  • 335
  • 0
Пет победи записаха българските шахматистки във втория кръг на Eвропейското за жени в Батуми

Пет победи записаха българските шахматистки във втория кръг на Eвропейското за жени в Батуми

  • 26 май 2026 | 20:17
  • 2128
  • 2
Йонас Вингегор спечели 16-ия етап от колоездачната обиколка на Италия

Йонас Вингегор спечели 16-ия етап от колоездачната обиколка на Италия

  • 26 май 2026 | 19:09
  • 2343
  • 0
Ивайло Филев: Някой забогатя покрай допинг скандала в Пекин... А дали не бяхме изтъргувани?

Ивайло Филев: Някой забогатя покрай допинг скандала в Пекин... А дали не бяхме изтъргувани?

  • 26 май 2026 | 18:57
  • 4777
  • 0
Две победи, четири ремита и загуба записаха българките в първия ден на Европейското

Две победи, четири ремита и загуба записаха българките в първия ден на Европейското

  • 25 май 2026 | 20:25
  • 3262
  • 0
Детски спортен лагер Синьо лято 2026

Детски спортен лагер Синьо лято 2026

  • 25 май 2026 | 15:07
  • 993
  • 0
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 23167
  • 56
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 25927
  • 199
"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

  • 27 май 2026 | 18:15
  • 642
  • 0
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 8544
  • 18
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 27457
  • 119
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 29835
  • 21