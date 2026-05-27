Датчанинът Михаел Валгрен ликува в 17-ия етап от Джиро д'Италия

34-годишният датчанин Михаел Валгрен от тима на EF Education-EasyPost спечели 17-ия етап от колоездачната обиколка на Италия. Валгрен измина 202-та километра от Касано д'Ада до Андало за 4:41:33 часа.

Датският колоездач остави на 0:03 минути зад себе си норвежеца Андреас Лекнесунд (Uno-X Mobility), а трети в 17-ия етап на Джиро д'Италия се нареди италианецът Дамиано Карузо от отбора на Bahrain Victorious, завършил на 0:06 минути от Михаел Валгрен с еднакво време с руснака Александър Власов (Red Bull-BORA).

В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор (Team Visma-Lease a Bike) с общо време от 66:57:14 часа, следван от австриеца Феликс Гал от Decathlon CMA CGM Team - на 4:03 минути след лидера.

Следващият, 18-и етап ще се проведе в четвъртък (28 май) от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго.

