Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа в Мюнхен

  • 27 май 2026 | 17:06
Мирослава Минчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен.

Минчева постигна 586 точки в квалификациите и влезе във финала с шести резултат в силната конкуренция на 100 състезателки.

Във финала Мирослава Минчева събра 27 точки и зае третата позиция, като отстъпи единствено на индийката Иша Сингх с 36 и германката Дореен Фенекамп с 31.

Антоанета Костадинова не успя да влезе във финала и остана 25-а с  578, а третата българска представителката в дисциплината Адиел Илиева е 66-а с 569 точки.

